Wanda Nara mostra il lato B: lo scatto è… bollente!

Wanda Nara seduce ancora una volta i fan di Instagram, e nel suo ultimo scatto mostra il lato B e uno sguardo seducente.

Che Wanda Nara fosse una professionista di scatti bollenti su Instagram è cosa nota: la bella moglie nonché manager di Mauro Icardi nel suo ultimo scatto mostra il lato B, fasciato da pantaloni neri in latex. Lo scatto ha immediatamente sedotto i fan dei social, che hanno riempito la 31enne di lodi e complimenti su Instagram.

Wanda Nara: lo scatto piccante su Instagram

Wanda Nara mostra ancora una volta il suo lato seducente su Instagram, esaltando in uno scatto le sue curve bollenti:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Nov 1, 2018 at 6:06 PDT



La signora Icardi, famosa sui social per il fisico seducente e le sue curve mozzafiato, recentemente aveva dovuto difendersi dalle accuse del suo ex marito Maxi Lopez, il quale l’aveva accusata di aver diffuso sui social alcuni dei suoi dati sensibili, tra cui il numero di cellulare. Wanda Nara è stata in seguito assolta dalle accuse.

Wanda Nara, Maxi Lopex e le accuse reciproche

La storia con Maxi Lopez era terminata quando Wanda Nara si era fidanzata con Mauro Icardi, amico e collega di Lopez, che per questo non ha mai perdonato l’ex compagna. I due ex coniugi si sono lanciati per anni accuse e insulti reciproci, e Wanda Nara è arrivata addirittura a confessare che Lopez in passato l’avrebbe tradita con la loro colf:

“Non ho mai tradito il mio ex marito Maxi Lopez. Lo giuro sui miei figli. Anzi ho lottato fino alla fine per salvare il nostro matrimonio. Ma non ce l’ho fatta. Mi tradiva sempre, in continuazione. Quando eravamo in Argentina mi ha tradito anche con Marianna, la nostra governante che bella non era. Eravamo in casa e loro facevano l’amore mentre io dormivo in un’altra stanza con i bambini”, aveva raccontato alla Gazzetta dello Sport.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/wanda_icardi/?hl=it