Dopo l’uscita del nuovo singolo di Fedez, Chiara Ferragni ha raccontato ai fan di essere commossa per la dedica di suo marito al piccolo Leone.

Chiara Ferragni si è sciolta in lacrime di commozione all’uscita di Prima di ogni cosa, il nuovo singolo di Fedez dedicato al figlio Leone, e ha voluto raccontare la sua gioia ai fan dei social:

“Continuo a piangere, ogni volta che ascolto questa canzone. Fede ci ha lavorato ininterrottamente per mesi. Il video sarà super emozionante. Sono molto fiera di Fede perché ha scritto questa canzone. Spero faccia emozionare almeno un po’ anche voi che l’ascoltate”, ha raccontato la fashion blogger attraverso una story su Instagram.

Chiara Ferragni commossa per il nuovo singolo di Fedez

Finalmente è uscito Prima di ogni cosa, nuovo attesissimo singolo di Fedez dedicato a suo figlio Leone, e al cui teaser ufficiale hanno preso parte proprio il piccolo e la moglie del rapper Chiara Ferragni . In attesa dell’uscita del videoclip ufficiale, la fashion blogger non ha potuto nascondere la sua grande emozione per il lavoro fatto dal marito nel corso degli ultimi mesi, e ha raccontato ai fan di commuoversi ogni volta che ascolta il brano.

“Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri. È una canzone che ti sto facendo ascoltare ormai da 5 mesi ma che fra pochi mesi non sarà più solo nostra”, aveva scritto Fedez sul suo profilo Instagram rivolgendosi al piccolo Leone e annunciando l’uscita del brano.

Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone: il loro amore in Prima di ogni cosa

Il 19 marzo scorso è nato a Los Angeles Leone Lucia Ferragni, la cui nascita è stata seguita sui social da milioni di fan della coppia in giro per il mondo. A solo un anno di distanza, nel marzo 2019, partirà il tour di lancio del nuovo album di Fedez, di cui Prima ogni cosa è il singolo apripista.

E nella canzone, la cui uscita era stata annunciata sui social già nelle settimane scorse, Fedez cita anche lei, Chiara Ferragni: la ragazza che quest’anno l’ha reso padre e marito. “Tutto ora combacia, Tua madre che mi bacia”, dice nel testo il rapper rivolgendosi al piccolo Leone.

