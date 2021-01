Walter Zenga, dopo aver sentito le parole del figlio Andrea nell’ultima puntata del GF Vip, ha replicato al pargolo in modo piccato.

Walter Zenga non ha gradito il racconto del figlio Andrea nell’ultima puntata del GF Vip. Il ragazzo, come fatto anche durante la sua partecipazione a Temptation Island, ha semplicemente confermato di non aver mai avuto un rapporto con il genitore. Inoltre, ha sottolineato che è cresciuto ben educato soltanto grazie alla mamma.

L’ex portiere dell’Inter, molto probabilmente, ha ascoltato le sue parole e non le ha digerite. Questo, almeno, è quello che si percepisce leggendo la sua ultima Instagram Stories.

Walter Zenga: il messaggio ambiguo è per Andrea?

Da qualche giorno, Andrea Zenga è diventato concorrente del GF Vip. Il ragazzo si era già fatto conoscere a Temptation Island, ma in questa nuova avventura televisiva si sta svelando ancora di più. Non a caso, nell’ultima puntata del reality ha parlato del rapporto inesistente con il padre Walter. Quest’ultimo, come riporta il sito Giornalettismo, sembra non aver affatto gradito le esternazioni del pargolo. Attraverso una Instagram Stories, ha tuonato:

“Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”.

L’ex calciatore non ha specificato il destinatario del suo messaggio, ma, considerando che lo stesso è arrivato a distanza di qualche ora dalle parole di Andrea, è scontato pensare che sia rivolto proprio a lui.

Le dichiarazioni di Andrea Zenga

Andrea non ha parlato del papà di sua spontanea volontà, ma ha solo risposto alle domande di Alfonso Signorini. Il ragazzo ha dichiarato:

“Non voglio fare la vittima, ma nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio. Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa. Mi reputo fortunato perché sono cresciuto con mia madre che ha due attributi così perché ha cresciuto me e mio fratello. Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita deve farlo perché lo vuole davvero. Non mi serve avere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più”.

Nelle parole del “Vippone”, a patto che la verità sia davvero quella da lui raccontata, non c’è nulla di male. Non ci sono invettive o parole poco rispettose, anzi. Al momento, Zenga padre non ha ancora chiarito se il suo messaggio era rivolto ad Andrea o meno. Ecco il video delle dichiarazioni del concorrente del GF Vip: