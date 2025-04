Qual è il significato di Voyage di Zoë Më? La canzone rappresenta la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2025.

Voyage è la canzone con cui l’artista Zoë Më prova a vincere l’Eurovision Song Contest 2025 per conto della Svizzera. La cantante, di origini svizzere ma residente in Germania, porta in scena un brano pop che lancia un invito molto importante agli ascoltatori: scopriamo il significato e il testo.

Voyage di Zoë Më: il significato della canzone

All’anagrafe Zoë Anina Kressler, Zoë Më si è appassionata alla musica fin dalla tenera età. Ha iniziato a scrivere canzoni a soli dieci anni e adesso ha raggiunto un grande traguardo: rappresentare la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2025. Per provare a portare la vittoria a casa, ha scelto una ballata pop molto particolare, intitolata Voyage, scritta insieme a Emily Middlemas e Tom Oehler. Il significato della canzone è racchiuso all’interno del messaggio che vuole lanciare: essere più umani, aperti e compassionevoli nei confronti degli altri.

“Tu comprendras un jour

Que les fleurs sont plus belles

Quand tu les arroses.

(Un giorno capirai

Che i fiori siano più belli

Quando li innaffi)“.

Tutti possiamo essere migliori, basta capire che le persone danno il meglio di sé quando vengono trattate con cura e rispetto.

“Laisse-moi t’aimer même si tu m’aimes pas

Je vais me noyer dans tes larmes

Je vais partager ton vague à l’âme.

(Lasciami amarti anche se non mi ami

Annegherò nelle tue lacrime

Condividerò il tuo sentimento di tristezza)“.

Voyage di Zoë Më è una piccola celebrazione della vita, di quello che tutti noi possiamo fare per costruire un mondo migliore.

Ecco il video di Voyage di Zoë Më:

Voyage di Zoë Më: il testo della canzone

Mes yeux candides découvrent le monde

D’une façon naïve à faire confondre

Les démons de la nuit…

(I miei occhi candidi scoprono il mondo

In modo ingenuo per confondere

I demoni della notte)

Continua per il testo integrale