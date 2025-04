Time, 100 persone più influenti del mondo 2025: l’Italia conquista solo un posto

Il Time ha reso pubblica la lista delle 100 persone più influenti del mondo del 2025: in classifica c’è solo un’italiana.

Come vuole la tradizione, il Time ha svelato la sua lista delle 100 persone più influenti del mondo nel 2025. Nomi della politica, dell’arte, della tecnologia, del sociale: ci sono tutti i settori. Per amor di patria, stupisce che nella classifica ci sia solo un italiano, una donna per essere esatti.

100 persone più influenti del mondo 2025: chi è l’italiana presente

Secondo il Time, la lista delle 100 persone più influenti al mondo serve per comprendere al meglio il presente. In effetti, non possiamo dargli tutti i torti visto che, nel bene o nel male, sono personaggi di cui si parla quasi tutti i giorni. C’è un dettaglio che ci sentiamo di aggiungere: conoscendo i loro nomi possiamo anche azzardare qualche previsione per i prossimi anni. Parliamo, ovviamente, di diversi settori: dalla politica all’arte, passando per la tecnologia e il social.

La classifica del Time è divisa in categorie, come leader, artisti, pionieri e via dicendo, ma stupisce che nella lista compaia solo un’italiana. Lo scorso anno compariva Giorgia Meloni, mentre nel 2025 troviamo Miuccia Prada, inserita nella sezione “titani” per il suo ruolo rivoluzionario nel mondo della moda. Stilista e imprenditrice, è l’unica abitante del Belpaese che oggi vanta influenza internazionale. “Lei non segue le tendenze, le crea“: si legge nella motivazione. Nello stesso settore troviamo nomi come: il fondatore di Meta Mark Zuckerberg, il CEO di Netflix Ted Sarandos e la ginnasta Simone Biles.

I nomi più forti tra le 100 persone più influenti del mondo 2025

Anche se Miuccia Prada è l’unica italiana, nella classifica 2025 delle persone più influenti al mondo troviamo anche un uomo di origini nostrane, ossia Dario Amodei, cofondatore della società di intelligenza artificiale Anthropic. L’uomo ha conquistato un posto nella sezione “pionieri”, la stessa dove spicca il CEO di Google DeepMind Demis Hassabis. Di seguito, i nomi più forti: