L’agenzia spaziale Axiom Space ha svelato i dettagli di quello che sarà il primo volo spaziale privato diretto verso l’ISS. Un evento unico in cui si assisterà alla prima missione in assoluto composta da un equipaggio di soli privati che condurranno progetti di ricerca durante la spedizione.

Un viaggio per 4 persone a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX e capitanate da Michael López-Alegría, ex astronauta della Nasa nonché vice presidente della Axiom. López-Alegría tornerà sulla Stazione Internazionale Spaziale dopo la sua ultima visita nel 2007. Ma chi saranno gli altri passeggeri e quali sono i dettagli della missione?

Il primo volo privato della storia avrà luogo a gennaio del 2022, nel frattempo però l’equipaggio, presentato dalla Axiom Space su Twitter, si sta già preparando seguendo il programma di addestramento e tutte le procedure previste prima della partenza.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.



Commander Michael López-Alegría



Mission Pilot Larry Connor



Mission Specialist Mark Pathy



Mission Specialist Eytan Stibbe



Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj