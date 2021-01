Louis Vuitton e il negozio di cioccolato: sembra il nuovo titolo di un film, ma è ciò che accadrà fra pochi mesi nel cuore di Tokyo.

Louis Vuitton si appresta a consolidare il sodalizio con il Giappone attraverso la nascita di un nuovo store, ma udite udite la protagonista non sarà la moda, ma la cioccolata! Il negozio di cioccolato di Louis Vuitton vedrà la luce nel palazzo di sette piani che già ospita la boutique a Tokyo, nel quartiere di Ginza.

Il nuovo store si chiamerà Le Chocolat V e sarà situato accanto al ristorante Le Café LV. In realtà però, l’ingresso di Vuitton nel mondo della ristorazione risale già a gennaio del 2020 con l’apertura del primo ristorante ad Osaka.

Le Chocolat V: il negozio di cioccolato di Louis Vuitton

Questa cioccolateria esclusiva sarà presto pronta a deliziare i palati più golosi visto che la sua apertura è prevista per il 17 marzo del 2021. I cioccolatini saranno venduti in confezioni da 4, 9, 16 o 125 pezzi e ce ne sarà per tutti i gusti compresa la classica forma quadrata.

Naturalmente non potrà mancare il monogramma LV che contraddistingue il marchio e si punterà sul creare un’esperienza irresistibile che conquisti gli avventori, prendendoli (è il caso di dirlo) proprio per la gola.

Fashion e Food: le radici dell’unione

Louis Vuitton è approdato nel mondo della ristorazione in Giappone, puntando all’inizio sulla città di Osaka. È stato lì che la Maison ha deciso di aprire il primo ristorante per dare inizio ad un’esperienza di shopping completamente rinnovata, ne possiamo avere un assaggio in questa foto.

All’inizio del 2020 sono stati inaugurati il Café V e Sugalabo V in cui si può apprezzare l’eccellenza culinaria di Yosuke Suga. È così che ha avuto inizio la collaborazione tra Vuitton e lo chef giapponese che ha dato vita ai menu del ristorante Sugalabo V e del Café V situati accanto alla boutique di Vuitton. Per il momento gli sforzi della tanto amata casa di moda si stanno concentrando solo sulla terra del Sol Levante, ma non si esclude che un giorno possa sorgere una boutique esclusiva anche in Italia per una travolgente e al tempo stesso dolcissima esperienza.