Nella puntata di ieri, tra l’opinionista e la gieffina si è consumato un duro scontro, le due sono arrivate ad affilare gli artigli lanciandosi accuse reciproche.

Tra Sonia Bruganelli e Nathalie Caldonazzo lo scontro era inevitabile. Le due non si sono state da subito simpatiche e poi c’è stato anche uno scontro in merito a Katia Ricciarelli. Nella Casa, si sono creati due schieramenti tra chi difende la soprano e chi invece ne prende le distanze. In occasione di questo Sonia ha lanciato una frecciate sulla carriera della Caldonazzo che lei si è legate al dito dandole della mantenuta.

Lo scontro tra Sonia e Nathalie: parole infuocate

Tutto è iniziato da una frase che Sonia Bruganelli ha pronunciato per fare un confronto tra Katia Ricciarelli e Nathalie Caldonazzo affermando che rispetto alla soprano le altre “non hanno una storia” nel mondo dello spettacolo. A queste parole la gieffina si è infuriata e come riporta Today ha dichiarato: “Sonia non sei stata molto carina, probabilmente non sai cosa ho fatto, una che ha lavorato in 60 spettacoli non mi sembra che non abbia mai fatto niente”.

In seguito a questo, la Bruganelli ha raccontato un’episodio spiacevole che riguarda lei e la gieffina, di tanti anni addietro: “È una cosa che è successa tanti anni fa, quando io avevo una linea di abbigliamento per bambini. Lei venne all’inaugurazione con un amico comune e voleva che io le dessi un cadeaux, cioè una borsa con il nome di sua figlia, sottolineando chi fosse e all’epoca io le dissi che, comunque, non era Julia Roberts”.

A questo punto la gieffina risponde: “Guarda era stato proprio l’amico comune a dirmi che ci sarebbe stato un regalo e allora io l’ho chiesto, ma infatti poi l’ho pagata la borsa”. L’opinionista però continua per avere l’ultima parole e conclude: “Sono ormai 17 anni che lavoro e ho una mia attività, quindi dire certe cose senza conoscermi non è bello. Ti auguro di trovarlo un uomo con l’aereo privato, ma devi anche sapertelo mantenere“.

