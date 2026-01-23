“Voglio raccontarvi tutto”: Emma Marrone sorprende tutti con un post sui social

Emma Marrone, ex vincitrice di Amici, scatena l’entusiasmo dei fan con un annuncio social che preannuncia delle novità.

Diventata virale per la sua ‘risposta piccante’ su Stefano De Martino, Emma Marrone riaccende l’entusiasmo dei suoi follower con un nuovo post su Instagram. La cantante, ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo, ha pubblicato il 23 gennaio 2026 una serie di scatti in bianco e nero accompagnati da parole che lasciano intuire l’arrivo di novità…

“Ciao signora… telecamera”: i post nostalgia sui social

In precedenza, come riportato da Today, aveva pubblicato una serie di immagini su Instagram – dove è dove è seguita da 6,6 milioni di follower – dedicate alla “sua” Roma, città che l’ha resa popolare, anche se Emma Marrone è nata a Firenze e cresciuta nel Salento. A seguire, un video dolcissimo da bambina, la si vede dire: “Ciao signora… telecamera“, accompagnato dalla frase: “Era già tutto previsto“. Chiude con autoironia: “Meme dal 1984“.

Emma Marrone, l’annuncio: “Mi divora la voglia di raccontarvi tutto…”

Attraverso Instagram, Emma Marrone ha scritto: “Metto foto a casa ma in realtà mi divora la voglia di raccontarvi tutto“. Un annuncio che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. La cantante ha poi aggiunto: “Le canzoni nuove. In questo periodo sto cercando mille fonti d’ispirazione per tornare da voi e portarvi tutto l’amore che posso“.

L’artista ha concluso il messaggio con un invito chiaro e diretto: “Ci vediamo in tour. Vi aspetto. Aspettatemi“. Sebbene la sua presenza a Sanremo non sia prevista, il riferimento a nuovi brani e al tour suggerisce che la cantante sia al lavoro su nuova musica.

Il ritorno sul palco è fissato per il 2 luglio a Roma, in occasione del Rock in Roma, seguito da altre tappe a Brescia, Pisa, Genova, Catania, Palermo e non solo.