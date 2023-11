Vladimir Luxuria, dopo la confessione in diretta a Verissimo, dove ha rivelato a sua madre l’amore per il nuovo fidanzato Danilo, torna a parlare di lui.

Il nuovo amore di Vladimir Luxuria si chiama Danilo Zanvit Stecher e, anche lui, è un ex parlamentare. Il giovane ha 37 anni e vive a Bolzano. A presentare i due si vocifera sia stato Bastian Muller, il fidanzato di Ilary Blasi. Ma siamo sicuri che tutto sia andato come i rumors dicono? Scopriamo la verità qui sotto.

In una recente intervista, Vladimir ha nuovamente confermato di avere una love story con Danilo, aggiungendo, però, che lo conosce sin dal 2009. Stando così le cose, a presentare i due, dunque, non sarebbe stato Bastian.

Vladimir Luxuria e Danilo: una relazione aperta

Durante l’ospitata a Pomeriggio 5, Luxuria ha confessato: “Conosco Danilo dal lontano 2009, e la nostra è stata prima un’amicizia. All’inizio ci vedevamo poco ma poi col tempo ci siamo visti molto più frequentemente. Dopo qualche anno, dall’amicizia è arrivato un rapporto speciale. Io generalmente quando parlo di amore e fidanzati mi sento come soffocare. Io devo sentirmi sempre libera quindi preferisco parlare di rapporti di amicizia speciali“.

Dopo poco l’ex parlamentare ha anche aggiunto che Danilo è un ragazzo molto speciale: “Lui risolve i problemi, non come gli altri che ho conosciuto che i problemi li creavano. Invece lui non lo fa, lui risolve tutto. Danilo mi aiuta in tutto e siamo felici insieme” ha concluso Vladimir.

La differenza d’età tra i due

Danilo è molto più giovane di Luxuria ma tra loro sembra che l’età non conti molto. Luxuria ha anche confermato che a presentare Danilo non è stato Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi. I fatti sono accaduti esattamente al contrario. In pratica, a presentare Danilo a Bastian sarebbe stata proprio Luxuria. In una serata, Vladimir ha presentato Danilo, che è bilingue, al compagno della Blasi e i due hanno anche conversato a lungo in tedesco. Poi, durante una cena, Ilary Blasi avrebbe consigliato a Vladimir di rilassarsi e lasciarsi andare con lui. Per concludere Luxuria ha aggiunto: “Siamo una coppia aperta, almeno ci definiamo così ma poi alla fine, mah…”