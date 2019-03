Secondo una ricerca scientifica, vivere in campagna rende più felici: nessuna depressione, ansia e stress ma solo tanta serenità e salute. Ecco cosa è stato rivelato…

Vivere in città significa affrontare ogni giorno traffico e caos con tanto di smog e inquinamento: tutto ciò se collegato ad una vita frenetica può causare stress psicologico. Proprio per questo, secondo la scienza, più ci si allontana dalla città, più si è felici. Il motivo? Influisce molto l’ambiente, tra cui l’aria e lo stile di vita che viene adottato. Dopo aver scoperto che il giardinaggio è ottimo contro lo stress, abbiamo capito anche che vivere in campagna in mezzo alla natura circondati solamente da tanto verde vuol dire evitare lo smog, l’inquinamento, il rumore, il traffico e tutto quello che la città, purtroppo, offre a suo malgrado.

Ecco cosa hanno rivelato gli scienziati…

Vivere in campagna fa bene

Fonte foto: https://pixabay.com/it/adulto-coppia-a-piedi-stivali-1867702/

Pensare di trasferirsi in campagna e lasciare definitivamente la città è una scelta importate da fare, specialmente se siamo cresciuti e abituati ai ritmi della città. La campagna è tranquilla, fin troppo, e richiede un particolare stile di vita che chi è cresciuto in mezzo al caos della città, fa fatica ad adottare. Una scelta difficile che, però, potrebbe fare la differenza per la nostra salute…

Degli scienziati del Max Planck Institute for Human Development hanno analizzato la salute mentale di determinate persone che vivono in città e di altri che vivono in campagna. Inutile dire che sin da subito si sono resi conto, analizzando le varie teorie, che chi vive da molto circondato dalla natura, manifesta uno stato di salute molto più sano, sereno e rilassato. Chi, invece, vive in città è risultato molto più stressato e ansioso.

Ecco perché da questa breve ma significativa ricerca, abbiamo avuto l’ennesima conferma che vivere in campagna fa bene e che potrebbe cambiare non solo lo stile di vita, ma migliorare anche la nostra salute…

