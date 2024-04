Vittoria Puccini e il compagno Fabrizio Lucci presto coroneranno il loro sogno d’amore. Arriverà un figlio? Le rivelazioni dell’attrice.

Dopo la separazione da Alessandro Preziosi, l’attrice Vittoria Puccini è pronta a coronare il suo sogno d’amore con l’attuale compagno Fabrizio Lucci. I due, che stanno insieme da oltre dieci anni, hanno deciso di fare il grande passo e celebrare le nozze.

Ma ancora non tutto è stato deciso, a partire dalla data del matrimonio.

In un’intervista intima, l’attrice toscana ha aperto il suo cuore rivelando quali sono i suoi progetti futuri, non solo professionalmente ma anche, e soprattutto, per la sua famiglia. Potrebbe arrivare anche un secondo figlio?

Vittoria Puccini: il matrimonio con Fabrizio Lucci

La Puccini e il fotografo Fabrizio Lucci formano una coppia dal 2013, ma ancora non hanno fatto il grande passo giurandosi amore eterno.

Durante l’intervista concessa a Vanity Fair, l’attrice ha rivelato che il loro è un “Amore giovane” poiché “Viaggiamo tanto per lavoro e quando ci rivediamo le emozioni sono quelle di due ragazzini“.

Su un possibile tradimento rivela che non perdonerebbe, ma anche che “Non riesco a immaginarmi senza Fabrizio, allontanarci mi spaventa da morire“.

Ma passando alla notizia del matrimonio, l’attrice ha annunciato: “Dobbiamo trovare la data“. Insomma, sembra proprio che manchi poco al grande giorno delle nozze.

Vittoria Puccini vuole un altro figlio?

Oltre al matrimonio, l’attrice non nega di aver pensato anche all’ipotesi di allargare la famiglia.

Ha, infatti, rivelato: “Il pensiero l’ho accarezzato, ma mi sembrava troppo dopo i cambiamenti che ho dovuto attraversare. Poi il tempo è passato, potrebbe essere un rimpianto. Se tornassi indietro, lancerei il cuore oltre l’ostacolo e asseconderei il desiderio che abbiamo avuto“.

Ormai è troppo tardi per un altro figlio? Solamente il tempo lo dirà.

Intanto, sul rapporto con la figlia e l’ex compagno Alessandro Preziosi racconta: “Comunichiamo tanto con lei, l’abbiamo sempre fatto, anche quando ci siamo lasciati non le abbiamo nascosto o censurato nulla“.