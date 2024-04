Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Francesca Cipriani ha rivelato com’è andata a finire la denuncia del Divino Otelma da 200mila euro.

Durante l’ultima puntata di Belve, Francesca Cipriani ha svelato dettagli inediti sulla denuncia del Divino Otelma. La denuncia risale al gennaio 2019 quando, durante una prova a L’Isola dei Famosi, l’ex Pupa spinse con impeto il naufrago, causandogli delle ferite.

Ma l’accaduto non si concluse lì. Infatti, nei mesi successivi, tra tensioni e richieste di risarcimento da parte del concorrente del reality, Marco Amleto Belelli aveva richiesto alla Cipriani ben 200mila euro. Ma finalmente, con l’intervista a Belve, l’ex naufraga ha rivelato com’è finita la storia con il Divino Otelma.

Francesca Cipriani racconta l’incidente che ha coinvolto il Divino Otelma

Durante la puntata di Belve, la Cipriani ha rivelato cosa è realmente successo a L’Isola dei Famosi. “Pensavo che le forze divine l’avrebbero sostenuto. Invece quelle forze sono andate in ferie alle Maldive. Io non volevo fargli male. Mi ha chiesto soldi. Io non gli ho dato nulla. Lui c’ha provato, ma poi è finita lì la cosa. Anche perché poi ci sono le assicurazioni, certe cose possono succedere. Invece delle polpette ho lanciato lui“.

Francesca Cipriani

La vicenda ha destato curiosità tra i fan del reality, i quali si chiedevano se il rapporto tra Francesca Cipriani e il Divino Otelma si fosse definitivamente compromesso a causa di questo episodio.

Tuttavia, la stessa Cipriani ha rivelato che, nonostante la richiesta di risarcimento e la minaccia di trascinare la questione in tribunale, le cose si sono alla fine risolte grazie all’intervento dell’assicurazione.

Francesca Cipriani: le rivelazioni inaspettate a Belve

Durante la sua intervista a Belve non si è parlato solamente del rapporto tra la Cipriani e il Divino Otelma. Infatti, tra i temi trattati c’è stata anche la chirurgia estetica.

Nonostante Francesca si sia sottoposta a diversi interventi, non tutti sono andati a buon fine. Infatti, ha rivelato: “La prima operazione ai glutei non è andata bene, una protesi stava uscendo fuori dalla natica. Mi hanno dovuto mettere duecento punti per ricostruire la fascia muscolare“.