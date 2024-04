Per la prima volta dalla fine del Grande Fratello Beatrice Luzzi parla del rapporto con Giuseppe Garibaldi. C’è un futuro per loro?

Ormai il Grande Fratello è finito ma una delle protagoniste di cui ancora si parla è Beatrice Luzzi, l’attrice arrivata ad un passo dalla vittoria del reality.

Da quando il GF è finito, però, la gieffina non si è lasciata andare a molte confidenze e, al contrario, ha deciso di concentrarsi sui suoi figli e sulla sua carriera. Ma finalmente in un’intervista al settimanale Chi ha deciso di rivelare qualche dettaglio inaspettato sulla sua vita sentimentale. Infatti, all’interno della Casa si è creata una certa sintonia con Giuseppe Garibaldi, ma durerà anche fuori o è finita per sempre?

Beatrice Luzzi parla della sua vita sentimentale dopo la separazione

L’attrice è single dal 2019, anno in cui Beatrice e il marito Alessandro Cisilin hanno deciso di porre fine al loro matrimonio. Alessandro è il padre dei figli della Luzzi, Elia e Valentino, di 13 e 15 anni. Dalla loro separazione, nessuno dei due ha deciso di voltare pagina concedendosi un nuovo amore, almeno fino ad oggi.

Beatrice Luzzi

A Chi l’attrice ha rivelato com’è adesso il rapporto con l’ex marito: “L’amore si è sublimato in una forma genitoriale di connessione, di visione, di lealtà che, però, non si traduce in termini di passione di coppia, condivisione di interessi, divertimento. Siamo i parenti più stretti: affidabili come famiglia, ma non come coppia“.

Beatrice pronta ad andare avanti con Giuseppe Garibaldi?

Sulle relazioni dopo la separazione ha rivelato: “Non è ancora successo. Nella Casa ho fatto quello che sapete, ma non era mai successo prima e questo è il grande punto di domanda, oggi. Dopo che io e Alessandro ci siamo lasciati, ci siamo dovuti riorganizzare e non abbiamo avuto il tempo o la voglia di distrarci. Adesso che i figli sono grandi e ho avuto questa parentesi al Gf, non so cosa succederà. Non ho avuto ancora il tempo di mettermi davvero in ascolto. Penso che siamo pronti a un eventuale cambio di rotta da parte mia o di Alessandro“.

Infine, sulla storia con Garibaldi ha rivelato: “Certamente la storia con Giuseppe avrei voluto viverla con spensieratezza, perché, stando lì dentro, provavo meno senso di colpa nel tradire la devozione verso la famiglia. Ed ero amareggiata quando ho capito che non c’erano le condizioni per farlo – ha raccontato -. Io e Giuseppe ci stavamo perdendo momenti belli che non avrei potuto recuperare fuori. Lui non lo sapeva, ma io sì: la leggerezza, la possibilità di distrarmi da quelle che sono le responsabilità della vita. Era difficile da capire per un ragazzo“.