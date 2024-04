Showgirl, modella, conduttrice, e ora anche cantante. Belen Rodriguez si tuffa in una nuova avventura, ma non convince gli utenti social.

Belen è bella, è brava, ed è anche intonata, o almeno a detta di molti suoi fan. Dopo una carriera da modella, showgirl, attrice e conduttrice televisiva, ora Belen Rodriguez è pronta a tuffarsi in una nuova avventura scegliendo la musica.

Infatti, la bella showgirl è diventata anche cantante, e presto potrebbe arrivare il suo primo singolo. L’annuncio è arrivato del tutto inaspettato, quando sul suo profilo Instagram è apparso un video in cui la vediamo all’interno di uno studio di registrazione intenta a cantare la sua nuova canzone in lingua spagnola.

Belen Rodriguez pubblica il suo primo singolo?

Nelle scorse ore Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video, in collaborazione con il profilo di Rebeya, un nuovo brand della stessa showgil.

Nel video si vede la neo cantante mentre registra il suo nuovo brano in uno studio di registrazione. Sotto al post la showgirl scrive: “Quando un sogno diventa realtà, diventa tangibile. Quando un sogno diventa realtà, lo puoi accarezzare. Soy Rebeya y esto es mi sueño“.

Decine di migliaia sono stati i likes che ha ricevuto, e centinaia di commenti. Tuttavia, non sono mancate le critiche. Ecco qual è stata la reazione dei fan al video.

Belen diventa cantante? La reazione dei suoi fan

Belen sembrerebbe essere brava in tutto, o forse no? Sotto al post pubblicato dalla showgirl sono arrivati centinaia di commenti di supporto, ma non mancano le critiche.

Qualche utente scrive “Quando canti sembra che hai il mal di panza“, e ancora “Dai ma chi ca**o lo compra un album di sta parassita??? Ma ci rendiamo conto??? Sono meglio i dischi di Pamela Prati“.

Ma ci sono anche tantissimi utenti che si complimentano con lei per la sua voce: “Più brava lei di tanta gente che si definisce cantante” scrive qualcuno, mentre un utente risponde al video scrivendo: “Hai una voce straordinaria“.