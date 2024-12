Vip che si sono sposati nel 2024: da Diletta Leotta a Ed Westwick

Ecco chi sono i Vip che si sono sposati nel 2024: da Andrea Dal Corso e Teresa Langella a Ed Westwick e Amy Jackson.

Il 2024 è stato un anno ricco di matrimoni, specialmente per i Vip italiani. Tutti, ovviamente, hanno scelto location da sogno, condividendo sui social i momenti più importanti della cerimonia e dei festeggiamenti. Da Simona Ventura e Giovanni Terzi a Veronica Ferraro e Davide Simonetta, passando per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: vediamo le nozze che si sono celebrate negli ultimi 365 giorni.

I Vip italiani che si sono sposati nel 2024

Nel 2024 sono stati diversi i Vip che si sono sposati con cerimonie da mille e una notte. Ad aprire le danze dei matrimoni, il 22 giugno, sono stati Diletta Leotta e Loris Karius che si sono giurati amore eterno in una location da favola: le isole Eolie. La conduttrice e il calciatore hanno detto “sì” a un anno dalla nascita della primogenita Aria.

Lo stesso giorno sono andati all’altare anche Alice Sabatini e Gabriele Benetti. L’ex Miss Italia e il giocatore di basket hanno scelto la chiesa di Santa Maria di Castello a Tarquinia, mentre i festeggiamenti si sono svolti in un resort a Montalto Marina.

A Sorrento, il 27 giugno, si sono sposati in gran segreto l’ex ministra Mara Carfagna e l’avvocato Alessandro Ruben, insieme dal 2013. Il mese si è chiuso con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che il 30 hanno detto “sì” in una location da favola: Tenuta Artimino in Toscana.

Luglio è stato inaugurato da una coppia che ha rimandato più volte il matrimonio: Simona Ventura e Giovanni Terzi. La conduttrice e il giornalista sono diventati marito e moglie il 6 luglio a Rimini, presso il Grand Hotel, luogo dove per loro stessa ammissione si sono innamorati.

Lo stesso giorno di Super Simo si è sposata anche Carlotta Perego, star di Cucina Botanica, ha giurato amore eterno a Simone Secchi, presso la bellissima Villa Semenza in provincia di Lecco. Il 20 luglio è toccato al calciatore Federico Chiesa e alla modella Lucia Bramani, con una cerimonia classica nel Duomo di Grosseto.

Anche i Vip esteri scelgono l’Italia

Il 12 settembre si è celebrato il matrimonio di Veronica Ferraro e Davide Simonetta, anche loro presso Villa Semenza, mentre il 14 dello stesso mese è stata la volta di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due ex volti di Uomini e Donne hanno scelto una location da favola: Sorrento. Dopo dieci anni di fidanzamento, il 28 settembre si sono finalmente sposati Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Una cerimonia molto intima, con rito civile.

Due matrimoni nel mese di ottobre: Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi il 9 e Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro l’11. A novembre, invece, si è sposata un’altra coppia nata a Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

La carrellata dei Vip che si sono sposati nel 2024 prosegue con alcuni personaggi di fama internazionale. A maggio si sono giurati amore eterno Milly Bobby Brown e Jake Bongiovi, che in seguito sono venuti a festeggiare in Italia, a Siena. Il 23 luglio è stata la volta di Paulo Dybala e Oriana Sabatini, a Dok Haras, zona nord di Buenos Aires, città natale di lei.

Il matrimonio che ha attirato più curiosità, anche in Italia, è stato quello di Ed Westwick e Amy Jackson. Si sono giurati amore eterno con una mega festa organizzata nel Belpaese. Dal 23 al 25 agosto, l’attore di Gossip Girl e la collega hanno animato la zona tra la Costiera Amalfitana e il Cilento.