Nonostante la preoccupazione per l’emergenza Coronavirus sono tante le vip che hanno annunciato via social di essere entusiaste di poter presto conoscere le loro principesse.

Da Chiara Ferragni a Tania Cagnotto passando per Sharon Fonseca e Mara Carfagna, sono tante le vip incinte che hanno annunciato via social di aspettare una figlia femmina. Per la Carfagna e la Cagnotto il parto è ormai imminente, mentre Chiara Ferragni ha annunciato che la sua bambina nascerà nei primi mesi del 2021 (come il fratello maggiore, Leone).

Le vip incinte di una figlia femmina

Tania Cagnotto ha annunciato l’arrivo di un’altra femminuccia in famiglia postando un selfie con la sua primogenita, Maya, che nella tenera foto imita il pancione della mamma con un cuscino sotto al vestito.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/cagnottotania/?hl=it

Chiara Ferragni invece ha rivelato di essere di nuovo incinta con un tenero scatto del piccolo Leone. Nella foto in cui ha annunciato la seconda gravidanza il bambino teneva in mano l’ecografia di quella che sarà la sua sorellina. Per il momento l’influencer e suo marito Fedez non hanno ancora rivelato il nome scelto per la piccola, ma hanno affermato di avere già delle idee in merito. La bambina è attesa per marzo.

Per annunciare l’arrivo della loro bambina Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno scelto di fare le cose in grande stile: per l’occasione la coppia ha fatto arrivare un elicottero che ha lasciato cadere della polvere rosa sopra il giardino della loro casa. “Ti aspettiamo piccola principessa, mamma e papà“, hanno scritto i due visibilmente emozionati.

Mara Carfagna darà alla luce la sua prima figlia a fine ottobre. La vicepresidente della camera dei deputati ha annunciato di essere entusiasta di avere presto una bambina col proprio compagno, Alessandro Ruben, già padre di Eleonora. “Io e Alessandro abbiamo deciso insieme di lasciare che sia lei a scegliere il nome della sorella in arrivo. Non sappiamo ancora come la chiameremo”, ha dichiarato a Gente Mara Carfagna.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it