Continua il botta e risposta al vetriolo – con tanto di denunce – tra Fabrizio Corona e la sua ex moglie, Nina Moric. La showgirl ha accusato l’ex Re dei paparazzi – positivo al Covid – di aver violato la quarantena.

La tregua è finita tra Nina Moric e Fabrizio Corona, e i due sono tornati a dirsene di tutti i colori. Via social la showgirl ha gettato pesanti ombre sul suo ex marito, che a suo dire avrebbe invitato a casa sua il figlio Carlos pur sapendo di essere positivo al Coronavirus e di poter rappresentare un grave pericolo per il ragazzo (che sarebbe asmatico).

La showgirl avrebbe chiamato il 112 non appena sarebbe venuta a conoscenza del fatto che suo figlio fosse a casa del padre: “Ho appena chiamato il 112 perché Fabrizio Corona, positivo al covid, ha invitato Carlos, senza che io ne sapessi nulla e adesso bivaccano facendo Stories su Instagram”, ha scritto la Moric nella sua denuncia via social.

Nina Moric contro Fabrizio Corona, positivo al Covid

Nei giorni scorsi Fabrizio Corona è risultato positivo al Coronavirus e a detta della sua ex moglie, Nina Moric, l’ex Re dei paparazzi avrebbe imprudentemente invitato suo figlio Carlos a casa sua, pur sapendo così di violare la quarantena (che prevede l’autoisolamento in caso di positività al virus).

Nina Moric Fabrizio Corona

Senza contare che, a detta della Moric, Carlos sarebbe un soggetto a rischio essendo asmatico: “La polizia mi ha risposto che non può farci nulla e che ha fatto “i controlli della centrale e di chiamare mio figlio per farlo a tornare a casa” ma cosa vuol dire??? È follia pura”, ha scritto la Moric nel suo sfogo via social. Nei giorni scorsi la showgirl aveva postato alcuni file audio contenenti delle minacce di morte che Corona le avrebbe fatto. L’ex Re dei paparazzi ha replicato in diretta tv a Live – Non è la D’Urso.

La replica di Fabrizio Corona

A Live – Non è la D’Urso Fabrizio Corona si è difeso dalle accuse scagliate dalla Moric contro di lui affermando che lei sarebbe “una psicopatica da manicomio” e che avrebbe manipolato i file audio: “Nina ha manipolato quell’audio strumentalizzando le parole di suo figlio in un momento in cui non stava per niente bene e ha usato anche il mio audio, che era semplicemente uno sfogo. Non di certo non vado in casa sua a fracassarle la testa, non mi faccio 30 anni di galera per lei”, ha dichiarato l’ex Re dei paparazzi. Come andrà a finire la querelle tra i due?

