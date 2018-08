Sono tante le star che hanno scelto di avere dei figli tramite una madre surrogata, per svariati motivi… Ecco i vip che hanno scelto l’utero in affitto per diventare genitore!

Moltissime celebrity del mondo dello spettacolo, hanno scelto di affidarsi ad una madre surrogata, per diventare genitori. Molte attrici e cantanti straniere, hanno scelto di optare per questa decisione per allargare la loro famiglia. Chi sono queste star che hanno scelto di prendere un utero in affitto?

Vip e maternità surrogata: chi l’ha scelta?

Tutti sanno bene che la bella Kim Kardashian ha dato alla luce splendidi figli in maniera naturale: North e Saint. Ma non ha rinunciato al sogno di allargare nuovamente la famiglia, dando alla luce Chicago tramite un utero in affitto, il terzogenito. La donna ha preso questa decisione a causa di un problema alla placenta avuto nelle gravidanze precedenti.

La top model Tyra Banks e il compagno, il fotografo norvegese Erik Asla, hanno avuto un figlio nel 2016, nella stessa maniera. A dare l’annuncio sarebbe stata proprio la donna, che su Instagram avrebbe scritto: “Il miglior regalo per cui abbiamo lavorato e pregato così tanto è finalmente qui. Ha le mie dita e i miei occhi grandi e la bocca e il mento di Erik. Così come ringraziamo l’angelo di donna che ha portato questo bimbo per noi, preghiamo per tutti coloro che hanno difficoltà a raggiungere questa gioiosa pietra miliare. York Banks Asla, benvenuto nel mondo!”

Chi sono i figli dei vip nati da madri surrogate?

Nicole Kidman ha adottato due figli, insieme al precedete marito Tom Cruise. Poi insieme al compagno Keith Urban aveva il grande desiderio di allargare la famiglia. In seguito ai tentativi falliti di fecondazione, hanno optato per l’idea di prendere un utero in affitto ed è nata la piccola Faith Margaret.

Sarah Jessica Parker invece ha tre figlia nati dal matrimonio con il marito Matthew Broderick. Il primogenito della coppia è nato in maniera naturale, ma in seguito alle complicazioni che ha avuto la donna durante la gravidanza, le altre figlie della coppia sono nate grazie ad una madre surrogata.

Fonte foto: https://www.instagram.com/tyrabanks/?hl=it