Villa Lysis a Capri è uno dei tanti posti affascinanti e bellissimi che si trovano nella magica Italia: scopriamo la sua particolare storia.

Situata a Capri, Villa Lysis ha una storia piuttosto affascinante. Progettata nei primi anni del Novecento su volere di un barone francese, la dimora è stata per vent’anni il punto di ritrovo di personaggi che amavano godere della bella vita e dell’atmosfera bohémienne. Oggi è un’attrazione turistica e viene affittata anche per matrimoni e feste.

La storia di Villa Lysis a Capri

Chiamata in un primo momento La Gloriette e poi Villa Fersen, oggi è conosciuta a tutti con il nome Villa Lysis. E’ situata a Capri, precisamente nella parte settentrionale dell’isola, ed è stata progettata nel lontano 1905 da Édouard Chimot. Ad aver commissionato una dimora in stile liberty è stato il barone, nonché poeta francese, Jacques d’Adelswärd-Fersen. Il nobile scelse questo posto, arroccato in cima ad una collina, perché nello stesso luogo l’imperatore romano Tiberio aveva costruito la sua Villa Jovis.

Villa Lysis è stata ed è ancora oggi simbolo dell’alta Capri. Il barone volle che al suo interno ci fossero una biblioteca, una fumeria di oppio e altari di ispirazione pagana. Non a caso, la dimora divenne in poco tempo il punto di ritrovo degli oppiomani dell’isola e degli omosessuali. Tanti gli ospiti celebri che vi hanno soggiornato, come la poetessa Ada Negri, la marchesa Luisa Casati, Hans Paule, Gilbert Clavel e Otto Sohon-Rethel.

Alla morte di Jacques d’Adelswärd-Fersen, avvenuta nel 1923 in circostanze misteriose, Villa Lysis è passata al compagno Nino Cesarini, per poi finire nelle mani della sorella del barone, Germaine, e successivamente alla figlia, la contessa di Castelbianco. La dimora versava in condizioni pietose già all’epoca, motivo che nel 1985 ha spinto il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali a prenderla sotto la sua ala. Nello stesso anno è nata la Fondazione Lysis, ma il primo restauro importante è avvenuto solo negli anni Novanta, grazie all’intervento del Comune di Capri. Finalmente, negli anni Duemila è stata aperta al pubblico.

Villa Lysys a Capri: aperta al pubblico e in affitto per le cerimonie

Oggi Villa Lysis è aperta al pubblico e si può anche affittare per feste e matrimoni. Proprio recentemente l’influencer Beatrice Valli e il marito Marco Fantini hanno scelto questa location per giurarsi amore eterno. Il prezzo d’ingresso è di 1,50 euro e i biglietti possono essere acquistati anche online. Quando ci sono eventi in corso, le visite sono limitate. Pertanto, prima di pensare ad un tour è consigliato consultare il sito del Comune di Capri.

