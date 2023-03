Siae non ha trovato l’accordo con Meta e dunque, per tutelare i diritti d’autore, ci saranno cambiamenti sui social.

Meta e Siae non hanno trovato un accordo e per questo motivo sparirà su Instagram e Facebook tutta la musica protetta dalla Società Italiana degli Autori ed Editori. A causa di questo mancato accordo, dunque, le cose sui social cambieranno in maniera davvero importante: scopriamo tutti i dettagli in merito a questa situazione.

Musica protetta da Siae sparisce da Instagram e Facebook

La musica protetta da Siae sparirà da Instagram e da Facebook in maniera definitiva a causa di un mancato accordo tra la Società Italiana degli Autori ed Editori e Meta. L’azienda americana ha reso noto che “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae”. Tramite un portavoce, Meta ha spiegato che “La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità e per questo motivo da oggi avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae nella nostra libreria musicale”.

smartphone digitare

Stando a quanto dichiarato dal portavoce di Meta si comprende come l’azienda americana creda “che sia un valore per l’intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano”. Proprio alla luce di questo, le piattaforme hanno raggiunto accordi di licenza con più di 150 Paesi in tutto il mondo.

La speranza resta comunque quella di riuscire a trovare un accordo soddisfacente anche con Siae.

Quale sarà l’impatto su reels, stories e feed dei social Meta?

Il mancato accordo tra Meta e Siae avrà dunque un grande impatto sul modo di vivere i social network. Questa decisione determinerà infatti dei cambiamenti parecchio importanti per quanto concerne reels, stories e feed di Instagram e di Facebook.

Su Facebook, i contenuti non più disponibili saranno bloccati agli utenti mentre invece su Instagram tali contenuti saranno silenziati. Gli utenti potranno comunque decidere di sostituire l’audio dei contenuti impattati selezionando una traccia audio ancora disponibile.

I brani che non appartengono al repertorio Siae, infatti, continueranno ancora ad essere disponibili nella libreria musicale sia di Instagram che si Facebook.

