Avete mai sentito parlare di fexting? Scopriamo cosa significa questo termine e impariamo a conoscerla in dettaglio.

Il termine fexting non è ancora molto utilizzato in Italia e per questo sono poche le persone che ne conoscono il significato. Proprio per questo, abbiamo deciso di fornirvi tutti i dettagli in merito a questa parola per imparare a conoscerla nel dettaglio.

Origini : è una parola inglese.

: è una parola inglese. Quando si usa : per intendere un tipo di litigio che avviene tramite messaggi di testo scritti con lo smartphone.

: per intendere un tipo di litigio che avviene tramite messaggi di testo scritti con lo smartphone. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di fexting

ragazza arrabbiata telefono

La parola fexting è utilizzata per descrivere l’atto di litigare via messaggio di testo tramite smartphone. Questa pratica è molto utilizzata in tutto il mondo da persone di tutte le età. Nonostante venga usato per indicare un qualcosa di specifico, secondo l’Urban Dictionary può avere significati anche molto diversi.

Nella maggior parte dei casi, comunque, il termine si usa di solito per riferirsi alle litigate tramite chat. Questa pratica ha molti aspetti positivi e proprio per questo risulta sempre più praticata. Per molti infatti è molto più facile esprimersi e dire cosa si pensa tramite messaggi anziché di persona. In questo caso si eliminano infatti approccio visivo e fisico, inoltre le persone hanno più tempo per riflettere.

In tanti però non trovano la pratica in questa pratica giusta in quanto può portare a insidie e fraintendimenti. Anche l’empatia, litigando non di persona, tende a diminuire così le liti risultano spesso più lunghe.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio il significato di questo termine:

“Jill Biden, moglie di Joe Biden, ha svelato che lei e il marito litigano spesso sfruttando la tecnica del fexting”.

“Onestamente preferisco discutere quando siamo faccia a faccia piuttosto che con il fexting”.

“Io e il mio ragazzo abbiamo una relazione a distanza, quindi ammetto che spesso ci capita di fare fexting”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG