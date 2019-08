Ralph Lauren il film: il documentario arriva in tv

Si chiama Very Ralph ed è il documentario dedicato a Ralph Lauren, uno degli stilisti più apprezzati del mondo della moda.

Ralph Lauren sbarca sul piccolo schermo con un documentario interamente dedicato alla sua vita e ai momenti salienti della sua carriera lavorativa. Il progetto si chiama Very Ralph, è diretto e prodotto da Susan Lacy, specializzata in documentari e vincitrice di Emmy Awards, e uscirà sul canale statunitense HBO il 12 novembre 2019. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film dedicato ad uno dei più potenti uomini della fashion industry.

Very Ralph: il documentario dedicato a Ralph Lauren

Very Ralph è un vero e proprio viaggio nel tempo che parte dai primi momenti salienti della vita di Ralph Lauren, l’uomo nato nel Bronx da genitori immigrati ebrei. L’infanzia ricopre un ruolo fondamentale nella storia perché le sue origini gli sono state utili, negli anni, per lanciare nuove mode che, in breve tempo, si sono sparse a macchia d’olio in tutto il mondo.

Con uno sguardo a 360 gradi, poi, si iniziano a scoprire gli avvenimenti che hanno segnato la vita – personale e lavorativa – dello stilista emergente: tra questi, impossibile non tenere in considerazione il matrimonio che dura da oltre 50 anni.

Fonte foto: https://www.instagram.com/ralphlauren/?hl=it

Sul versante lavorativo, poi, impossibile non ricordare le passerelle iconiche e le campagne pubblicitarie più originali che lo hanno consacrato come un artista poliedrico e in grado di rinnovarsi sempre e di rimanere al passo con i tempi.

Le interviste ad amici e parenti per Very Ralph

Per costruire un’immagine chiara e delineata di Ralph Lauren era necessario fare qualcosa di più: moltissimi colleghi, amici e parenti, allora, sono stati intervistati e inseriti all’interno del documentario come ennesima testimonianza per scoprire che uomo si nasconde dietro lo stilista di fama mondiale.

Oltre allo stilista in prima persona, quindi, ci sono anche altre importanti personalità del mondo della moda e di quello dello spettacolo che hanno voluto dare un contributo, come Naomi Campbell, Calvin Klein, Hillary Clinton e anche Karl Lagerfeld.

Per conoscere tutti i dettagli più intimi della vita di Ralph, allora, non ci resta che attendere il 12 novembre 2019.

Fonte foto: https://www.instagram.com/ralphlauren/?hl=it