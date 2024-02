Enzo Iacchetti ricorda Maurizio Costanzo a Verissimo.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Enzo Iacchetti, noto comico italiano. Il noto conduttore di Striscia la notizia ha voluto ricordare l’amico Maurizio Costanzo.

Enzo Iacchetti ricorda Maurizio Costanzo

Iacchetti, volto noto della televisione, ha voluto omaggiare Maurizio Costanzo. L’intervista ha avuto inizio con Enzo Iacchetti che ha condiviso le origini della sua carriera, attribuendo il suo successo all’influenza e al sostegno del noto conduttore.



Il rapporto tra Maurizio Costanzo e noto conduttore di Striscia la notizia è stato caratterizzato da una profonda stima reciproca e un’affettuosa amicizia che ha avuto un impatto significativo sulla carriera e sulla vita personale di Iacchetti.

“Lui mi adorava, ma mi ha adorato subito…prendevo in giro questi cantanti, lui impazziva per queste cose” racconta il noto comico italiano.

Un omaggio a Verissimo

Un passaggio emozionante dell’intervista si è verificato quando la conduttrice Silvia Toffanin ha trasmesso un video in omaggio a Maurizio Costanzo. “Vedi che sembra che ci sia ancora…lui per me c’è ancora” ricorda commosso il noto comico.

Iacchetti ha ricordato anche quando ha cosciuto i figli di Costanzo: “Siamo andati in questa trattoria…noi eravamo i comici preferiti dei suoi figli. Aveva organizzato questa spaghettata e poi abbiamo conosciuti i suoi ragazzi“. Questo momento rimane un ricordo caro per il celebre comico, un tesoro della sua amicizia con l’amico che non c’è più.

A seguire un post su Instagram che raffigura il noto comico a Verissimo: