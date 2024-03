Bugo: il percorso di un artista oltre le polemiche di Sanremo 2020.

Il noto cantante, Bugo apre il suo cuore e la sua anima in un’intervista esclusiva a “Verissimo”, svelando i retroscena del suo ultimo album “Per fortuna che ci sono io” e riflettendo sul suo cammino artistico e personale, segnato dall’episodio di Sanremo 2020 con Morgan.

Bugo

“Per fortuna che ci sono io”: l’album della metamorfosi

L’esperienza a Sanremo con Morgan, lontana dall’averlo fermato, ha rappresentato per Bugo un punto di svolta: “Non riesco a liberarmi ancora di molti pensieri…spero di risolverlo prima possibile“, confessa, rivelando il peso emotivo ancora presente.

Tuttavia, per il noto cantante, il dispiacere per la lite sul palco è diventato motore di un nuovo inizio: “Mi ha ferito vedere una mia canzone…e poi tutto quello che è successo dopo…“, ma è anche occasione di riflessione e rilancio.

L’ultimo lavoro discografico, “Per fortuna che ci sono io”, emerge come un manifesto di questa rinascita.

Oltre il palco: il dopo Sanremo

Riflettendo sulle tensioni vissute a Sanremo, Bugo condivide il suo dolore e la sua incomprensione per quanto accaduto. Parlando di Morgan: “Ancora adesso lo trovo perfetto con quella canzone, la sua voce. In cuor mio pensavo di aiutarlo, di fare una bella cosa“.

La sua uscita dal palco è descritta come un atto estremo di autodifesa, non privo di conseguenze, ma necessario: “Era la fine del mondo, non potevo rimanere sul palco…non ho pensato alle conseguenze“. Tuttavia, è nel conforto familiare che il noto cantante trova la forza di rialzarsi: “Banalmente, il vero affetto l’ho sentito da mia moglie, i miei figli…“.

