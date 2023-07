Ospite del podcast di Diletta Leotta, Vanessa Incontrada ha parlato della sua vita privata confermando di non essere più single.

Qualche indizio lo aveva dato da tempo ma adesso possiamo dire che c’è anche l’ufficialità. Vanessa Incontrada non è più single e il suo amore è Rossano, suo marito come da lei ribadito più volte nel corso del podcast con Diletta Leotta, Mamma Dilettante.

Vanessa Incontrada conferma di non essere più single

Come anticipato, da qualche mese sembrava che le cose tra la Incontrada e suo marito fossero tornate come ai tempi migliori del loro matrimonio. Gli indizi – foto e like sui social – erano abbastanza evidenti ma adesso c’è stata la conferma della diretta interessata.

Tutto merito della conversazione avuta con Diletta Leotta che domandando senza malizia alla sua ospite dei dettagli sulla vita privata ha portato Vanessa a rivelare tutto.

“Da quanto state insieme col tuo compagno?”, ha chiesto la Leotta. La risposta della Incontrada è arrivata senza peli sulla lingua: “Beh, Isal (il figlio ndr) ha 15 anni, quindi da 15, 16 anni…”.

La Leotta ha poi aggiunto: “Quindi queste coppie (che hanno subito dei figli, ndr) funzionano”. L’attrice e conduttrice non ha risposto lasciando intendere che col suo Rossano sia definitivamente tornato il sereno.

Nel corso dell’intervista, poi, Vanessa ha più volte ripetuto “mio marito”, “con mio marito”, dando ulteriore conferma della situazione.

E ancora in tema coppia ha aggiunto: “Sicuramente è fatico, poi la nascita di un figlio certe cose le fa cambiare, non so se purtroppo o per fortuna, è ovvio che determinate cose cambiano, bisogna saperle gestire”.

Di seguito anche l’intervista completa sul canale Youtube di Mamma Dilettante dove si possono sentire tutte le parole dell’attrice a proposito della sua vita privata, di suoi figlio e soprattutto di suo marito Rossano: