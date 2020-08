Valerio Staffelli ha dedicato un lungo e commovente messaggio a suo padre Gennaro, improvvisamente scomparso nei giorni scorsi.

Un tragico lutto ha colpito la famiglia di Valerio Staffelli: l’inviato di Striscia la Notizia ha perso suo padre Gennaro, ex commerciante di 82 anni che per anni aveva rappresentato il suo modello di riferimento. Con un lungo e commovente messaggio via social Staffelli ha dedicato a suo padre l’ultimo addio:

“Ironico, sensibile un uomo generoso, buono e molto simpatico, ironico come molti napoletani sanno essere. Pensate che ci ha fatto sorridere ed ha cantato sino al giorno prima per rallegrarci, perché sentiva che orami il tempo era finito. Mi ha insegnato molto il mio papà”, ha scritto l’inviato di Striscia.

Valerio Staffelli: il padre è morto

Valerio Staffelli ha detto addio a suo padre, Gennaro detto “Ciccio”, l’uomo che per anni è stato suo modello di vita. Proprio lui gli avrebbe insegnato il suo celebre “come la va”, frase d’apertura dei suoi servizi di Striscia, e proprio nel suo negozio avrebbe iniziato a lavorare da giovanissimo Staffelli, così da potersi permettere il denaro suffiente per fare i suoi primi provini in giro per l’Italia.

“Senza il sostegno di quello stipendio non ci sarei mai riuscito”, ha ricordato l’inviato di Striscia la Notizia che, benché scosso dalla tragica perdita, ha deciso di ricordare suo padre con un messaggio estremamente positivo e gioioso.

La scomparsa del fratello

Nel 2017 Staffelli aveva dovuto convivere con un’altra terribile e straziante perdita: suo fratello Alessandro, odontoiatra di 51 anni, è scomparso prematuramente a seguito di una grave malattia.

In questi anni l’inviato di Striscia ha cercato di superare quella tragedia anche grazie all’aiuto della moglie, Matilde Zarcone, e dei due figli Rebecca e Riccardo. La figlia maggiore dell’inviato è legata ad Alessandro Basile, ex noto volto di Uomini e Donne.