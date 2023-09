Ricevere gli auguri di compleanno da Valeria Marini? Assolutamente possibile a patto che si paghi. Ecco quanto costa.

Amatissima dal pubblico della tv e dello spettacolo, Valeria Marini è tra le soubrette più apprezzate in assoluto. Ecco perché in tanti vorrebbero ricevere un suo saluto o messaggio personalizzato. A tal proposito, come riportato da Novella 2000 che cita Dagospia, è tutto assolutamente possibile. Chi volesse un augurio di compleanno direttamente dalla splendida “baci stellari” lo può ottenere a cifre interessanti.

Quanto costano gli auguri di Valeria Marini

Valeria Marini

“Auguri e baci stellari!”. Ce li immaginiamo così alcuni dei video della Marini che, al festeggiato, manda uno speciale messaggio per il compleanno. Novella 2000, citando Dagospia, ha rivelato che chi fosse interessato a ricevere un contenuto ad hoc da parte della donna per il giorno della sua festa, può averlo grazie a sito Vipresent.

Infatti, stando a quanto si legge, un video messaggio avrebbe un costo di 100 euro. Ma non solo. Tra i servizi proposti c’è anche quello di una videochiamata direttamente con splendida Valeria. In questo caso, però, il prezzo sale. Si parla di 180 euro.

Esattamente come tanti altri personaggi dello spettacolo, anche la bella Valeriona nazionale ha deciso di prestarsi a questo genere di servizio per i suoi fan. Auguri, video e tanto altro. Insomma, un po’ tutto pur di accontentare le persone che la amano e che da sempre la seguono. Una scelta, come direbbe lei, “stellare”…

Staremo a vedere se sul web qualcuno vorrà condividere magari un filmato ricevuto proprio dalla soubrette per il compleanno. Sia sicuri che in tanti, una volto conosciuta questa possibilità, proveranno l’ebrezza di ricevere un messaggio personalizzato. Non resta che attendere. Il web può tutto…

Di seguito anche un post Instagram della donna con tutto il suo “amore”: