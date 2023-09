Curiose dichiarazioni di Caterina Balivo che in Radio ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita tra passato e futuro.

Ha ripreso a condurre in Rai sul primo canale della rete con la trasmissione ‘La volta buona’. Parliamo di Caterina Balivo che è quindi tornata nel pomeriggio degli italiani con un programma tutto suo. In Radio, la donna ha avuto modo di raccontare qualcosa in più su questa nuova avventura ma anche di sottolineare dettagli inediti della sua vita privata, tra famiglia, figli e ruoli ipotetici.

Caterina Balivo: il padre e l’importanza dei figli

Intervenuta su Radio2 Social Club, il programma condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, in diretta su Rai Radio2, la Balivo ha avuto modo di raccontare dettagli della sua vita che, in tanti, non conoscevano. Tra questi la volontà sua di trasferirsi a Roma e gli ostacoli avuti da parte del padre.

“Cosa triterei tra un premio televisivo importante e il mio terzo posto a Miss Italia? Trito il premio importante, perché il terzo posto a Miss Italia è stata la mia volta buona per dire a mio padre che volevo studiare a Roma e iniziare a lavorare. Lui mi rispondeva che dovevo restare lì e fare l’università a Napoli. Ho risposto: allora vado a Miss Italia, vinco e me ne vado. In realtà poi non ho vinto, ma me ne sono andata”, ha svelato la bella Caterina.

Spazio anche ai figli e alla scuola ed in particolare ad un suo ipotetico ruolo da Ministro dell’Istruzione: “Se fossi ministro dell’Istruzione aumenterei gli stipendi agli insegnanti. Sono figlia di due insegnanti, non sapete il lavoro che c’è dietro”.

E proprio sulle scuole: “Devono finire alle 16.00, ormai i genitori lavorano tutti, serve in tutta Italia l’orario continuato”.

