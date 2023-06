Inconveniente spiacevole e doloroso per Valentina Ferragni dopo una sfilata di moda alla quale ha presenziato. Cosa è successo.

“Un male cane”. Non fa giri di parole Valentina Ferragni, sorella di Chiara, per raccontare uno spiacevole incidente che le è capitato a seguito della sua partecipazione ad una sfilata di moda a Parigi. La ragazza ha condiviso un video sui social per mostrare e raccontare cosa le sia accaduto…

Valentina Ferragni, incidente alla sfilata: il racconto

Valentina Ferragni

La Maison francese Jacquemus ha presentato la collezione FW2024 in una location spettacolare: la passerella è stata allestita nei giardini della reggia di Versailles. Un posto davvero bellissimo ma che, evidentemente, non era esattamente come la bella Valentina si aspettava.

La sorella di Chiara, infatti, ha raccontato la sfortunata conseguenze delle ore trascorse ad osservare la sfilata… sotto al sole.

Il tutto, infatti, è stato allestito in modo da far vedere agli invitati il tutto rimanendo a bordo di una piccola imbarcazione, scoperta e, di conseguenza, senza riparo dai raggi solari.

Proprio questa esposizione ha generato delle forti scottature alla Ferragni che con un video su TikTok ha mostrato l’ustione subita.

Mentre mostrava il suo look per l’occasione, Valentina ha detto: “Non sapevo che saremo rimasti sotto al sole per quattro ore senza poterci muovere. Mi fa un male cane”. In effetti a vederle le spalle e la schiena così rosse possiamo solo immaginare il dolore…

Di seguito anche il video condiviso su TikTok dalla sorella di Chiara dove sono visibili le bruciature su spalle e inizio schiena:

