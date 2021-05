Ecco, secondo gli esperti, quali sono i cibi da preferire ma anche quelli da evitare prima e dopo il vaccino anti-Covid.

Ci sono una serie di domande che tutti, o quasi, ci siamo posti in prossimità di un vaccino ed anche quello anti-Covid non è da meno. Sembra infatti che fra i quesiti più gettonati sul vaccino per il Corona Virus riguardi prevalentemente il cibo. E’ possibile sottoporsi al vaccino anti-Covid a stomaco pieno? La risposta è si, inoltre a questa domanda, alcuni esperti hanno anche indicato quali sarebbero gli alimenti più indicati da preferire e quali sarebbe invece, bene evitare in questo caso, scopriamoli assieme.

Vaccino anti-Covid, cosa mangiare

Una volta chiarito il concetto che non ci si sottopone al vaccino a stomaco vuoto anzi, è preferibile mangiare passiamo adesso a conoscere nello specifico, quali alimenti è bene preferire anche in questa situazione, piuttosto che altri. Cynthia Sass, nutrizionista e autrice di best seller del New York Times, di recente su Health Magazine ha consigliato di non far mancare sulle nostre tavole, la sera prima del vaccino, una buona dose di fibre.

Tutti i cereali anche quelli integrali, legumi, verdure e la frutta secca forniscono un buon quantitativo di fibre con caratteristiche differenti. Mangiarli nella serata pre-vaccinazione aiuterebbe a conciliare il sonno e ad affrontare il vaccino in maniera più riposata.

L’esperta in nutrizione ha poi sottolineato anche l’importanza dell’acqua per il nostro organismo consigliando di berne almeno 2 litri al giorno e perché capace di ridurre gli effetti collaterali del vaccino aggravati dalla disidratazione.

Alimenti da evitare, prima e dopo la vaccinazione anti-Covid

Bisognerà invece evitare l’alcol, sia prima che dopo la vaccinazione, in quanto potrebbe intensificare possibili effetti collaterali come: mal di testa o nausea. Nella lista dei cibi da evitare pre e post vaccino ci sono anche gli alimenti ricchi di grassi saturi come: i prodotti confezionati, i fritti e le merendine. In sintesi è consigliato uno spuntino o un pasto sano ed equilibrato prima del vaccino.