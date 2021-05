Qual è il significato di greenwashing? La parola, crasi tra due termini di matrice anglosassone, rimanda a politiche scorrette.

Il greenwashing (scritto anche green washing) è una parola di cui si sente sempre più spesso parlare. Un tema di stretta attualità perché ha direttamente a che vedere con quello della sostenibilità e le pratiche scorrette attuate da alcune compagnie per trarre i clienti (o i potenziali) in inganno. Ecco qual è il vero significato del termine e il motivo che ha spinto le autorità giuridiche ad assumere seri provvedimenti legali.

Origini: dal mondo anglosassone.

dal mondo anglosassone. Dove viene usato: per indicare la costruzione di un’immagine fittizia positiva sotto il profilo ambientale in cambio di un tornaconto.

per indicare la costruzione di un’immagine fittizia positiva sotto il profilo ambientale in cambio di un tornaconto. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: nel marketing.

Il significato di greenwashing

Greenwashing, neologismo composto dai vocaboli green (ecologico) e whitewash (insabbiare, nascondere qualcosa), indica la tendenza di diverse aziende di autoproclamarsi sensibili ai temi ecologici, dichiarando di seguire un processo lavorativo solo apparentemente non impattante sull’ecosistema, ma intente a distogliere l’attenzione da altre dinamiche poco green. In sostanza, significa aderire a trovate di marketing atte a nascondere grossi scheletri nell’armadio.

giardino coniglio fiore giallo

Le origini risalgono agli anni Novanta, quando importanti compagnie americane chimico-petrolifere cercarono di spacciarsi come eco-friendly per celare all’opinione pubblica l’inquinamento che stavano provocando. Ma il primo a coniare la parole fu l’attivista Jay Westerveld nel 1986 per denunciare una forma di comportamento scorretto da parte di operatori del ramo alberghiero, che, facendo leva sul senso di responsabilità ambientale dei clienti, chiedevano di non mettere a lavare biancheria ogni giorno. In realtà, il fine era esclusivamente (o almeno prevalentemente) di tipo economico.

Purtroppo, il fenomeno, considerato pubblicità ingannevole dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia, è oggigiorno diffuso. I critici hanno, ad esempio, puntato il dito contro Jeff Bezos e Bill Gates. L’accusa? Che dietro le politiche virtuose adottate intendano mascherare le loro reputazioni di oppressori con i deboli e di evasori fiscali.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Travestire il suo prestito come sostenibile è un caso da manuale di greenwashing”.

“Il dossier analizza il greenwashing delle grandi compagnie petrolifere nella cornice della transizione energetica”.