La coppia vip formata da Beyoncé e Jay-Z continua il suo tour italiano, e non sembra intenzionata a fermarsi.

Dopo Portofino e l’isola di Ponza, Beyoncé e Jay-Z continuano l‘Italian Tour a bordo del loro mega yatch.

La coppia, dopo la sosta a Capri per i 40 anni di lei, continua la vacanza glamour sfoggiando abiti e look che fanno brillare gli occhi ai fans. Beyoncé e Jay-Z sono infatti sempre stilosissimi e coordinatissimi, con vestiti e gioielli preziosi che di certo non passano inosservati.

Lei predilige i vestiti corti, colorati e soprattutto attillati che fanno risaltare gambe e seno, mentre lui sembra avere un’autentica passione per le camicie. Lo stile nel portamento, del resto, non manca a nessuno dei due.

Tutti gli outfit di Beyoncé

Che siano a bordo di uno yatch, a passeggio, oppure nell’ascensore di un hotel, Beyoncé e Jay-Z non si fanno mai cogliere impreparati dai flash dei fotografi, sono sempre impeccabili. Lei poi in questi giorni ha esibito un guardaroba da invidia, durante la sua vacanza italiana Beyoncé ha infatti esibito diversi outfit, passando da un corto vestito bianco e giallo a un abito color verde menta, sino a una mise color rosa cipria per l’aperitivo sullo yatch. Neanche a dirlo, le stava benissimo qualunque colore.

Indimenticabile il completo di Valentino, composto da una camicia bianca e una gonna nera svasata, il tutto con l’aggiunta di un paio di tacchi a spillo neri e un tocco di rosa sulle caviglie. Colori accesi e accessori audaci prima di tutto, dunque, come insegnano le vere star.

Il tocco di classe? Gli occhiali da sole sottili e con le punte allungate, da vera gatta. Beyoncé sarà sempre un’icona di stile.