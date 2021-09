L’influencer milanese Tommaso Zorzi ha rivolto una pesante accusa allo show in prima serata di Carlo Conti. E’ polemica.

Tale e Quale Show è iniziato da appena 24 ore, ma tira già aria di polemica. Tommaso Zorzi, neo conduttore di Drage Race Italia, attacca Carlo Conti sulla questione “blackface”.

Le parole pronunciate da Carlo Conti in conferenza stampa avevano già fatto il giro del web:

Da parte dell’azienda c’era l’indicazione di non fare più i cantanti di colore”, ha confermato Conti. “A me sembrava una grande ingiustizia e un modo per ghettizzare un genere musicale e tanti artisti. Allora mi sono detto: ‘Non possiamo prendere una persona bianca per interpretare una persona di colore? Bene, prendiamo una bravissima cantante di colore, che è più chiara di me tra l’altro, e interpreterà tutti i cantanti di colore.?

Immediatamente Tommaso Zorzi ha puntato il dito contro la discutibile affermazione di Carlo Conti. Zorzi sottolinea la discriminazione implicita nella frase di Conti: “Ma nulla vieta a un “non-nero” di interpretare un “nero”, semplicemente può farlo rimanendo bianco. Prendere un concorrente apposta per imitare i cantanti afroamericani è quasi peggio.”

La questione blackface

Tommaso Zorzi in particolare sottolinea il pregiudizio radicato dietro il trucco blackface, una tipologia di trucco teatrale in uso nel XIX secolo che permetteva agli attori di assumere le sembianze stilizzate e stereotipate di una persona nera, seppur in modo non realistico. Martin Luther King ne denunciò l’uso già negli anni Sessanta.

Non è la prima volta che Tale e Quale Show viene accusato di abuso di blackface sui suoi concorrenti. L’anno scorso Ghali si era detto offeso per un’imitazione fatta da Sergio Muniz.

A quanto pare a Tale e Quale Show la questione blackface non è stata ancora ben compresa. Di certo non è la miglior partenza per lo show musicale targato Rai.