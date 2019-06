Da Ibiza a Tokyo, tanti sono i calciatori ad aver scelto mete fantastiche per le vacanze della loro estate 2019: vediamo di quali si tratta.

Mentre Ronaldo è volato in Grecia con la sua “squadra” di bambini e Georgina Rodriguez, Alessandro Matri e la sua Federica Nargi sono volati a Formentera per festeggiare i 3 mesi della loro piccola Beatrice (la loro seconda figlia, nata il 16 marzo scorso). Insomma sono già tanti i calciatori a trascorrere le proprie vacanze in alcuni dei luoghi da sogno più famosi del mondo: vediamo di quali si tratta!

Estate 2019: le vacanze dei calciatori

Mentre Gigi Buffon avrebbe deciso di trascorrere le sue vacanze con la compagna Ilaria D’Amico e i loro bambini in Toscana, Graziano Pellè si sarebbe concesso invece una vacanza a Capri con la bella pesista Viky Varga (sua fidanzata). Claudio Marchisio, Stefano Sturaro e Andrea Barzagli hanno optato per la vacanza di gruppo, e così si sono recati alle Baleari in compagnia di moglie e fidanzate: i loro scatti di gruppo hanno presto ricevuto gli apprezzamenti dei fan su Instagram.

Vacanza più contemplativa quella scelta invece da Wanda Nara e Mauro Icardi: i due hanno deciso di partire per il Giappone senza figli e di dedicarsi completamente alla loro relazione.

Le vacanze di Ronaldo e Georgina

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno invece scelto di partire per la Grecia: con loro anche i 4 figli (3 dei quali avuti da Cristiano Ronaldo prima della storia d’amore con la fidanzata). Attraverso Instagram Georgina ha mostrato agli ammiratori il tempo trascorso nei resort di lusso e quello passato a giocare in acqua con i suoi figli: oltre alla piccola Alana Martina (la figlia della coppia nata nel 2017) Cristiano Ronaldo era già padre di Cristiano Ronaldo Jr e di Mateo ed Eva Maria, tutti e tre avuti tramite madre surrogata. In tanti sono in attesa di sapere quando il calciatore farà la fatica proposta alla fidanzata: che queste vacanze siano la volta buona?