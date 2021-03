Le campagne di raccolte fondi non si fermano e le vendite in pizza delle uova di Pasqua solidali si spostano online, ecco come sostenerle.

Quest’anno le tradizionali raccolte fondi con la vendita delle uova di Pasqua solidali nelle piazze italiane non potranno avere luogo. Le nuove regole per la Pasqua in zona rossa non possono porre un freno alla solidarietà ed è per questo che le associazioni si sono messe in modo per permettere alle raccolte di continuare. Vediamo alcune delle iniziative solidali che è possibile sostenere anche quest’anno, seppur rimanendo a distanza.

Uova di Pasqua solidali LILT

Anche quest’anno LILT, associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, lancia una campagna solidale per Pasqua. I ricavati dalla vendite delle uova di pasqua e colombe LILT saranno desinate a creare un fondo da destinare al reparto di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori. Con i ricavati, infatti, si realizzeranno laboratori ludici e didattici allo stesso tempo destinati ai bambini.

Sarà possibile acquistare le uova di pasqua da 250 grammi (al latte o fondenti) a 10 €, la colomba artigianale (nel formato da 750 grammi) a 15€, o quattro uova di cioccolato artigianale al latte a 7€. Gli ordini possono essere effettuati attraverso il sito da privati entro il 28 marzo, mentre per le aziende la scadenza è fissata al 23 marzo.

Pasqua solidale: le iniziative

L’associazione italiana contro leucemie linfomi e mieloma (AIL) invita a sostenere la campagna per la pasqua solidale anche quest’anno. Le uova di pasqua AIL, che vedete qui in foto, potranno essere ordinate contattando la sezione provinciale dell’associazione a voi più vicina, consultabile attraverso il sito, con una donazione minima di 12 €.

I ricavati saranno utilizzati per sostenere la ricerca scientifica con i 221 progetti avviati in tutta Italia, e l’assistenza ai malati.

Oggi sarebbe dovuto essere l’ultimo dei tre giorni di piazza con i tanti volontari AIL a distribuire le nostre tradizionali Uova di Pasqua. Ma puoi ancora sostenere la Ricerca, clicca qui, contatta la tua Sezione e ordina le tue #UovaAIL2021, ti arriveranno a casa — AIL (@AIL_Onlus) March 21, 2021

La Lega del Filo d’Oro raccoglierà i fondi destinati alla costruzione del secondo lotto del Centro Nazionale per garantire le cure di bimbi e adulti sordociechi. Le uova solidali possono essere ordinate dal sito con un contributo di 25€ a confezione (un uovo di pasqua fondente e uno al latte da 300 grammi ognuno). Dalla bottega solidale di Medici Senza Frontiere è possibile ordinare delle confezioni di ovetti di Pasqua (al latte o fondenti) con un contributo di 16€. I ricavati saranno utilizzati per garantire assistenza medica e sostenere i progetti che l’associazione porta avanti il più di 70 paesi nel mondo.