Caos a Uomini e Donne: volano pesanti insulti tra una dama del trono over e un cavaliere. Anche Tina e Gianni ne fanno le spese…

Volano insulti a Uomini e Donne. Pomeriggio molto vibrante soprattutto per il trono over dove Pinuccia è stata protagonista di alcuni minuti davvero “spettacolari”. La signora è stata criticata e, in risposta, ha sparato a zero contro tutti insultando e provocando l’intervento anche di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Pinuccia contro tutti

Maria De Filippi

Come detto è stato un pomeriggio davvero bollente a Uomini e Donne nel trono over. Tutto nasce da un faccia a faccia vibrante tra il signor Alessandro e la signora Pinuccia. L’uomo, provocato e trattato male dalla donna, ha reagito dicendo: “Adesso basta! Mi hai rotto”.

Da queste parole si è scatento un vero caos con la dama che ha risposto: “Ma come? Io ti chiamo e tu…”.

Neppure il tempo di rispondere che Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno preso le difese di Alessandro che anche poco prima era stato trattato male durante un ballo.

Da qui la situazione è degenerata: “Basta, sei una strega! Vai a stare seduta”, ha detto Tina a Pinuccia. E lei: “No, sei tu la strega. E stai attenta a come muovi quel cu***e. Hai fatto male a tante persone qui”.

“Lascia in pace il signor Alessandro. Lascialo in pace. Lo diciamo tutti e lo vuole anche lui”, ha detto Gianni. “Abbiamo visto durante il ballo come gli hai urlato contro”.

Ma ci passa anche lui a questo punto: “E tu cosa parli che quando ridi ‘ah ah ah’. Sembri un orso!”.

Insomma. Come finirà questa vicenda? Possibile che Maria, come già fatto oggi, debba intervenire impedendo che le parti si avvicinino troppo…

Di seguito l’inizio della discussione in studio condivisa in un post Instagram del programma:

Pinuccia imita la risata di Gianni: "Che quando ridi sembri un orso" #uominiedonne pic.twitter.com/6UIzN6nwKX — uomini e donne out of context (@uedooc) December 12, 2022

IL DEVASTO IN QUESTO MINUTO E MEZZO TUTTO GRAZIE A QUEEN PINUCCIA LA MIA VITA #uominiedonne pic.twitter.com/bZZ4UrzpEA — OPI | The Baby era (@opiquellovero) December 12, 2022

