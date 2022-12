Curiosa “polemica” da parte di Aurora Ramazzotti che sui social se l’è presa con una categoria di persone davvero particolare…

Tornata attiva sui social dopo un periodo di influenza che l’ha costretta a stare in casa, Aurora Ramazzotti sembra più pimpante che mai. In queste ore, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha ironizzato, ma neppure così tanto, su una questione molto particolare e su una categoria di individui che in macchina… si mette le dita nel naso.

Aurora Ramazzotti: la curiosa polemica

Aurora Ramazzotti

Attraverso una serie di stories su Instagram, Aurora Ramazzotti ha voluto aggiornare i suoi fan a proposito dei suoi impegni. Prima di arrivare in piscina per qualche esercizio utile anche in vista della gravidanza, ecco un simpatico e, da capire quanto, ironico appunto ad una categoria di persone che in macchina fa qualcosa che, evidentemtente, la disturba.

La figlia di Michelle Hunziker, infatti, proprio non riesce a sopportare chi, mentre guida, si mette le dita nel naso: “Chissà perché in macchina ci si sente liberi di scaccolarsi come se fossimo protetti dal mondo e nessuno ci vedesse con 9 cm di dito nel cervello”, sono le parole della donna che ha voluto commentare e porre attenzione su questo diffusissimo vizio di tanti.

La faccia scocciata sempre voler mostrare il suo disappunto. Chissà in quanti le avranno risposto e da che parte staranno…

Di seguito, invece, un recente post Instagram dove la donna ironizza sulle sue forme “aumentate” per la gravidanza paragonandosi ad un pacco di Natale. Chissà cosa ne pensarà Goffredo Cerza, il suo compagno e futuro papà…

