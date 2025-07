Filtrano le primissime indiscrezioni in vista del futuro di Uomini e Donne. Il dating show potrebbe pescare da Temptation Island 2025.

Non solo le voci sul possibile tronista in arrivo a Uomini e Donne da Temptation Island 2025. Infatti, ci sarebbero altre indiscrezioni su cosa potrebbe accadere nel dating show di Maria De Filippi. In questo caso, però, nel trono over dove potrebbe arrivare un volto dell’ultima edizione del reality per coppie di Canale 5.

Da Temptation Island a Uomini e Donne

La storia di Temptation Island e Uomini e Donne, specie negli ultimi anni, si è spesso intrecciata. Diversi i volti visti nel reality per coppie che sono finiti nel dating show e viceversa. La storia potrebbe ripetersi anche in futuro. In particolare oltre ai rumors piuttosto forti in merito alla possibilità di un ex corteggiatore come tronista, ecco un’altra indiscrezione.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Pare, infatti, che una fidanzata che ha preso parte a questa ultima edizione 2025 di Temptation possa essere “gettata” nella mischia di UeD ma per quanto riguarda il trono over e non quello classico. Di chi stiamo parlando? Di Sonia M…

La voce

Dando uno sguardo alle stories Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, ecco il possibile scoop relativo alla prossima edizione di UeD. L’esperta, sebbene non abbia dato alcuna conferma ufficiale in merito, ha aperto alla possibilità di vedere Sonia M prendere parte al dating show di Canale 5 al pomeriggio.

“Invece molto probabilmente Sonia di Temptation Island farà pare del parterre del Trono over”, ha scritto la Marzano. Staremo a vedere se sarà davvero così, anche per altri rumors parlerebbero del suo ritorno con il fidanzato Alessio. Non resta che attendere per saperne di più. L’ipotesi ha già stuzzicato i fan dei due programmi che non vedono l’ora di scoprire quali nuove dinamiche si potrebbero creare anche nel pomeriggio di Canale 5.