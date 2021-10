Tina Cipollari si scaglia contro Gemma Galgani e Costabile che in esterna si sono baciati ripetutamente e in modo passionale.

Dopo che è andata in onda l’esterna di Gemma Galgani e Costabile a Roma, Tina si scaglia contro i due per aver visto dei baci appassionati. L’opinionista non ha gradito la visione di questi scambi tra due persone così mature di età. In studio si creano le fazioni ma Costabile difende il loro incontro.

Tina contro il bacio tra Gemma e Costabile

L’ultima esterna tra Gemma e Costabile è andata in onda oggi a Uomini e Donne e ha suscitato la polemica di Tina Cipollari. Il motivo sarebbero i baci ripetuti tra la dama torinese e il signore Costabile che hanno “disturbato” l’opinionista. In studio appena terminata la clip, la Cipollari dichiara: “A me sinceramente hanno fatto schifo. Due nonni che si baciano… a me ha dato fastidio”. Non è d’accordo Gianni Speri che invece si dichiara felice che finalmente la Galgani abbia trovato qualcuno che la ricambia e la rende felice.

A replicare anche lo stesso Costante che difende la sua esterna con le unghie e i denti: “Il sentimento non deve scandalizzare. Ci si deve voler bene a tutte le età”. In studio il pubblico si divide tra chi è contento del bacio e chi è d’accordo con Tina Cipollari.