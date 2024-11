L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, travolta dagli insulti sui social: l’attacco inaudito, “Sei un mostro”.

Diventare influencer significa anche essere disposti a ricevere delle critiche, ma Alessia Cammarota, ex volto di Uomini e Donne, non si aspettava di certo questa ondata d’odio.

L’ex corteggiatrice, oggi mamma di tre figli e moglie di Aldo Palmieri, nei giorni scorsi è stata bersaglio di pesanti insulti. L’ex protagonista del dating show è stata criticata per un presunto inestetismo alle labbra.

Gli insulti degli haters: un attacco gratuito

I commenti ricevuti da Alessia Cammarota sono stati estremamente duri e offensivi. Alcuni utenti sui social l’hanno accusata di essere “orrenda” e l’hanno insultata per il suo aspetto fisico, in particolare per la forma delle sue labbra.

In molti casi, gli insulti non si sono limitati a un semplice commento estetico, ma sono sfociati in attacchi più personali, accusandola di non “doversi mostrare” in pubblico.

Qui uno degli ultimi post che hanno raccolto centinaia di critiche da parte degli haters.

Alessia, che conta quasi 900.000 follower su Instagram, non è nuova agli insulti sui social. Tuttavia, questa volta ha deciso di rispondere agli haters.

L’influencer ha spiegato che la dimensione delle labbra può apparire sproporzionata soprattutto quando dimagrisce e che il problema sarebbe sorto in seguito ad un intervento a cui non può rimediare nell’immediato. A complicare la situazione c’è l’utilizzo dell’apparecchio ai denti che tende a far apparire le labbra ancora più gonfie.

Gli attacchi degli haters contro Alessia Cammarota

Non è la prima volta che Alessia si trova a fare i conti con gli haters. La sua popolarità sui social, infatti, le ha fatto guadagnare una grande visibilità, ma anche una dose considerevole di critiche.

Tuttavia, la mamma influencer ha sempre cercato di mantenere un atteggiamento positivo, nonostante le difficoltà che l’esposizione mediatica comporta.

Alessia intanto si è sfogata attraverso alcune storie Instagram in cui ha riportato le frasi che maggiormente l’hanno ferita, come “Hai dei figli, pensa a loro e chiuditi a casa“.