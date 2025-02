Un tempo piccolo di Franco Califano, significato: “Trasformai lo sguardo per mirare altrove”

Un tempo piccolo è una delle canzoni più profonde di Franco Califano: scopriamo il significato e il testo.

Tra le tante canzoni che Franco Califano ci ha lasciato in eredità c’è Un tempo piccolo. L’artista, scomparso nel 2013, racconta una vita fatta di alti e bassi, ma densa di emozioni e cambiamenti. C’è tempo per il rimpianto? Probabilmente no, specialmente per chi ha condotto un’esistenza “folle“. Scopriamo il testo e il significato del brano.

Un tempo piccolo di Franco Califano: il significato

Uscita nel 2005, la canzone Un tempo piccolo di Franco Califano è contenuta all’interno dell’album Non escludo il ritorno. Cantato anche da Mina e dai Tiromancino, il brano è nato dalla collaborazione del Califfo con lo scrittore Antonio Gaudino. Racconta la vita e la crescita, ma anche la ricostruzione, il riscatto e gli alti e bassi delle emozioni.

“Mi feci albero per oscillare

Trasformai lo sguardo per mirare altrove

E provai a sbagliare per sentirmi errore“.

Vivere è necessario, anche quando il percorso è irto di ostacoli. Si cade, è normale, ma è importante rialzarsi e imparare a pattinare sugli eventi.

“Guardai le tele con aria ironica

E mi giocai i ricordi provando il rischio

Poi di rinascere sotto le stelle“.

Nessuno sa quanto tempo vivrà sulla terra, ma quando arriverà l’ultimo giorno quasi tutti vivranno una sensazione: il passato apparirà come “un tempo piccolo”. Le emozioni e i cambiamenti, però, appariranno nitidi, così come gli ostacoli e il caos che hanno condito la propria esistenza. La canzone è una delle più belle dell’intera discografia di Franco Califano, un’altra poesia che l’artista ci ha lasciato in eredità.

Ecco il video di Un tempo piccolo di Franco Califano:

Un tempo piccolo di Franco Califano: il testo della canzone

Diventai grande in un tempo piccolo

Mi buttai dal letto per sentirmi libero

Mi truccai il viso come un pagliaccio…

Continua per il testo integrale