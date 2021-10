L’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui commenta quanto accaduto durante una diretta live del GF Vip.

Giuseppe Campoccio, atleta paralimpico specializzato nel lancio del peso, si appella direttamente al conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, esprimendogli la sua indignazione.

Campoccio in particolare ha espresso il suo disappunto per l’uso improprio del termine “Cerebroleso,” utilizzato dai produttori della trasmissione come insulto verso i concorrenti. “Una massa di cerebrolesi,” questa la frase incriminata pronunciata incautamente durante una diretta del Grande Fratello Vip. I concorrenti avrebbero sentito l’insulto, che proveniva da dietro le quinte, ma non avrebbero replicato trattenendo a stento l’indignazione tra i denti.

Un uso improprio del termine

Nell’intervista al Corriere della Sera Giuseppe Campoccio ha dato la corretta definizione del termine e ha sollecitato Alfonso Signorini a fare altrettanto nel corso della sua trasmissione:

“Voglio ricordare a coloro che non lo sanno che le cerebrolesioni sono conseguenze patologiche di malattie o traumi che nulla hanno a che fare con la stupidità e l’ignoranza delle persone. La cerebrolesione, o lesione cerebrale, è un danno del cervello (con distruzione delle cellule neuronali) che può verificarsi dal concepimento alla nascita, fino all’età adulta”.

Campoccio sottolinea che la definizione di “cerebroleso” non ha nulla a che vedere con l’ignoranza e la stupidità delle persone, ma è, al contrario, un danno grave che può colpire il cervello in ogni fase della vita.

L’appello a Signorini

L’atleta paralimpico ha rivolto un preciso appello al conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini. Campoccio vuole che il conduttore commenti in diretta l’accaduto e prenda seri provvedimenti disciplinari contro chi ha pronunciato quelle parole inopportune.

“Vorrei che spiegasse in diretta a tutti gli Italiani che seguono il programma, e non solo, cosa sia accaduto e quale provvedimento, ovviamente disciplinare, venga preso nei confronti degli autori stessi.”

Cosa farà Alfonso Signorini? Lo scopriremo nella prossima puntata.