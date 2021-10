L’influencer torna a far discutere con i suoi gusti sempre “sopra le righe” in fatto di moda. Il suo nuovo stile parigino non piace proprio a tutti.

Chiara Ferragni è tornata dalla Paris Fashion Week carica di nuove idee in fatto di moda. Peccato che i fan non gradiscano molto il suo nuovo look “nude” che fa parecchio discutere. Dopo la scandalosa maglia nera effetto “vedo non vedo” che aveva acceso la polemica alcune settimane fa, l’influencer torna imperterrita con un nuovo look che sembra essere una palese imitazione del primo.

Il maglioncino incriminato

Un maglioncino bianco molto semplice e grazioso con due enormi coppe d’oro disegnate sul davanti, proprio a coprire il seno. E a poco vale la bellezza divina della Ferragni, vestita total white e luminosissima, che darebbe risalto pure a un sacco della spazzatura: i followers non gradiscono il nuovo look.

I commenti non si risparmiano: “Questo maglione è ORRIBILE,” scrive qualcuno con particolare enfasi, cui subito segue: “Che problema hai con le coppe? Solo per chiedere.” Insomma, il giudizio dei followers sui gusti in fatto di moda di Chiara Ferragni è spietato. Sotto la romantica didascalia del post “Paris” infuria la polemica.

La Ferragni da parte sua sembra ben intenzionata a lanciare la moda delle applique dorate sopra i maglioni. Scommettiamo che vincerà lei? Quest’inverno vedremo parecchie copie di questi famigerati maglioncini in giro per le città italiane. Voi cosa ne pensate? Vi piace questo look?