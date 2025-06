Un amore tutto suo: trama, cast e trailer del film con Sandra Bullock

Un amore tutto suo è una delle commedie più belle di sempre. Scopriamo la trama, il cast e il trailer del film con Sandra Bullock.

Considerata una delle commedie sugli equivoci più esilaranti di sempre, Un amore tutto suo vede come protagonista la bravissima e bellissima Sandra Bullock. Vediamo la trama, il cast e il trailer della pellicola.

Un amore tutto suo: trama, cast e trailer

Uscito nel 1995 con la regia di Jon Turteltaub, Un amore tutto suo ha ottenuto una candidatura ai Golden Globes. Il merito non è soltanto della trama, avvincente e ricca di colpi di scena, ma anche del cast: Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter Gallagher, Peter Boyle, Jack Warden e Glynis Johns.

La commedia vede come protagonista Lucy, una bellissima bigliettaia della metropolitana di Chicago, che non ha un fidanzato e conduce una vita tutta casa e lavoro. La sua quotidianità è monotona e finisce per innamorarsi di Peter, un uomo che vede tutte le mattine alla fermata del tram. Lui non sembra accorgersi di lei, fino a quando la vigilia di Natale resta vittima di un incidente e perde la memoria. Quando si sveglia in ospedale, dove l’ha accompagnato proprio Lucy, lui crede che lei sia la sua fidanzata.

Ecco il trailer di Un amore tutto suo:

Un amore tutto suo: il colpo di scena

Quando Peter perde la memoria, Lucy pensa di aver finalmente l’occasione per vivere “un amore tutto suo”, ma la situazione si complica quando subentra il fratello di lui, Jack. Quest’ultimo si scopre innamorato di Lucy e lei sembra ricambiare. Chi avrà la meglio?

Una commedia degli equivoci, in cui emozioni e risate sono assicurate. Solo nelle prime due settimane di programmazione, Un amore tutto suo ha incassato 79 milioni di dollari, cifra che sale a 182.057.016 dollari di guadagni totali in tutto il mondo.