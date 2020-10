Mercoledì 21 ottobre, su Rai Uno, torna Alberto Angela con Ulisse – Il piacere della scoperta: ecco cosa vedremo nella quarta puntata.

Dopo due settimane di assenza, per via delle partite della nazionale italiana di calcio, su Rai Uno (dalle ore 21.25 circa) torna in prima serata Ulisse – Il piacere della scoperta. La puntata della trasmissione condotta da Alberto Angela è intitolata “Kennedy – L’uomo che ha fatto sognare l’America” e, oltre che soffermarsi sulla vita e la carriera di John Fitzgerald Kennedy, racconta anche la storia dell’intera famiglia.

Ulisse – Il piacere della scoperta: la puntata del 21 ottobre 2020

La puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta inizia proprio da quando la famiglia Kennedy si è trasferita dall’Irlanda agli Stati Uniti inseguendo il sogno americano, alla ricerca di miglior fortune. Nel 1960 John Fitzgerald Kennedy viene eletto presidente degli Stati Uniti.

Alberto Angela

Alberto Angela ci porta quindi all’interno della Casa Bianca, nelle sale del potere, ripercorrendo i mille giorni di presidenza di JFK, raccontando anche il suo viaggio in Italia nel 1963. Ma non solo, nella puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta si parla anche della vita privata del presidente americana: della moglie Jackie e gli amori extraconiugali.

Si arriva poi fino al 22 novembre 1963, a Dallas: il giorno e il luogo dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy per mano di Lee Harvey Oswald. Ma ha davvero agito da solo?

Il fratello minore, Bob, ha cercato di raccogliere l’eredità di John, candidandosi alle presidenziali del 1968, ma anche lui è stato ucciso.

Ulisse – Il piacere della scoperta: gli ospiti della puntata

Come in ogni puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, anche in questa dedicata ai Kennedy ad accompagnare Alberto Angela nel proprio racconto ci sono una serie di ospiti.

Elio Germano e Anna Foglietta ripropongono alcuni memorabili discorsi rispettivamente di John Fitzgerald Kennedy e della moglie Jackie. Tra gli ospiti della puntata ci sono poi anche Paola Turci e Anna Foglietta.