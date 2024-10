Nel corso di una rissa, un adolescente è stato ucciso con diverse coltellate: l’assassino è ancora in fuga. I familiari straziati dal dolore.

Matthew Daulby è stato accoltellato a morte quando è scoppiata una rissa tra due gruppi di uomini: l’assassino del ragazzo è ancora in fuga.

Uccide adolescente durante una rissa, assassino è ancora in fuga

Gary e Angela Daulby chiedono l’aiuto delle persone per trovare un uomo ricercato in relazione all’omicidio del proprio figlio diciannovenne Matthew.

L’adolescente, di Lydiate, Merseyside, è stato colpito alla testa e accoltellato a morte a Ormskirk, nel Lancashire, quando è scoppiata una rissa tra due gruppi di uomini poco dopo la mezzanotte del 29 luglio 2023.

Mano di un cadavere

Matthew aveva visitato la città con altre nove persone dopo aver ricevuto un messaggio in una chat di gruppo da un amico che era stato aggredito durante una serata. Quando i due gruppi si sono incontrati su Railway Road a Ormskirk, è scoppiata una rissa.

Il giovane ha avuto un colpo alla testa con una pietra prima di essere accoltellato al petto da un altro uomo. Poi si è diretto a Moorgate dove è crollato, sanguinando copiosamente. È stato portato all’ospedale universitario di Aintree, per poi essere dichiarato morto all’1.25 di notte.

Dove è fuggito l’omicida

Thomas Dures, ricercato per l’omicidio, è ancora in fuga. La polizia del Lancashire ritiene che l’uomo ricercato sia fuggito in Spagna.

Parlando al Liverpool Echo, i genitori di Matthew hanno fatto un appello a chiunque abbia sostenuto la sua fuga dal Paese, affinché fornisca informazioni che porterebbero al suo arresto.

La polizia ha confermato di essere a conoscenza del fatto che delle persone lo hanno aiutato a lasciare il Paese. Stanziata, inoltre, una ricompensa di £ 20.000 per chiunque aiuti le autorità a localizzarlo e ad arrestarlo.

Gary, che lavorava con Matthew, andava e tornava dal lavoro con suo figlio e trascorreva insieme le pause pranzo, ha riferito quanto segue:

“Sappiamo che ci sono persone che lo stanno aiutando e ci sono persone là fuori che possono darci questa informazione vitale. So che Crimestoppers ha gentilmente offerto una ricompensa di £ 20.000 per avere informazioni che conducano al suo arresto“, ha concluso l’uomo.