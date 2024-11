Uccide la madre e la nonna di suo figlio: cosa è successo al piccolo

Un uomo ha fatto irruzione nella casa della nonna del figlio, uccidendo quest’ultima e la madre del bambino.

Junior Edwards, 37 anni, è accusato di due capi di imputazione per omicidio, ai quali si affiancano una serie di altri reati dopo aver presumibilmente ucciso la sua ex e sua madre in un attacco sferrato nell’abitazione dove le due si trovavano. Ecco cosa è successo al figlio.

Irrompe in casa e uccide la madre e la nonna di suo figlio

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso a colpi di arma da fuoco la madre e la nonna di suo figlio, mentre il bambino si trovava in casa al momento del terribile attacco.

Il trentasettenne Junior Edwards, originario della Pennsylvania, deve rispondere di una serie di accuse, tra cui due capi di imputazione per omicidio di primo grado.

Luogo del delitto

Si presume che Edwards abbia sparato sia a Catherine Nunez, 33 anni, sia a sua madre Marisol, 54 anni, dopo aver fatto irruzione nella loro casa a Willingboro Township, nel New Jersey, alle prime ore dell’alba.

Poco dopo le 4 del mattino, la polizia locale si è precipitata sulla scena in seguito alle segnalazioni di un furto con scasso, imbattendosi nella tragedia: ha trovato, infatti, Catherine e Marisol Nunez senza vita in una camera da letto al piano superiore, dove sono state dichiarate decedute sulla scena del crimine.

Le condizioni del figlio della coppia

Il brutale duplice omicidio ha lasciato la comunità sotto shock: la vicina Glenda Sprauve è rimasta completamente incredula, dicendo: “Sono ancora sbalordita. Non riesco ancora a dormire“,

Mentre era già in custodia per accuse non correlate, Edwards è stato arrestato per gli omicidi dopo che da una indagine è emerso che aveva sfondato una finestra del primo piano per entrare in casa. La polizia ha trovato una pistola che si ritiene essere l’arma del delitto fuori dalla proprietà.

È stato anche comunicato che Edwards e la vittima Catherine Nunez avevano un figlio di 8 anni, che era presente durante gli omicidi e che, per fortuna, è rimasto illeso. Le autopsie hanno confermato che entrambe le vittime sono morte per ferite multiple da arma da fuoco.