Il velivolo, partito da Linate e diretto ad Olbia, si è schiantato in picchiata contro un palazzo a San Donato.

L’ultraleggero è partito questa mattina dall’aeroporto di Linate, a Milano, diretto verso Olbia, in Sardegna. Poco dopo, come testimoniano i presenti, si è schiantato in picchiata contro un palazzo in ristrutturazione a San Donato, vicino la stazione della metro, causando così la divampamento di un incendio. Sono stati subito avvertiti i Vigili Del Fuoco, ma ormai non c’era nulla da fare. Hanno perso la vita tutte le persone presenti a bordo, piloti e passeggeri, tra cui un bambino. Al momento dell’impatto non erano presenti persone all’interno della palazzina, che domani sarebbe stata presenziata dagli operai dei lavori di ristrutturazione.

Come testimoniano alcuni presenti e il funzionario dei vigili del fuoco, Carlo Cardinali, al momento dello schianto l’aereo si è spezzato in vari punti che si sono poi dispersi nel cielo. Il funzionario ci fornisce una prima ricostruzione dei fatti, come ci riporta Tgcom : “L’aereo ha effettuato una virata dopo il decollo e quindi probabilmente il pilota si è accorto di qualche anomalia“. Dallo stesso sito, si aggiungono le parole di un testimone: “L’aereo aveva un motore in fiamme ed è venuto giù in picchiata, non si sono viste manovre, ma è proprio precipitato“. Rimaniamo in attesa di ulteriori notizie: è stata aperta un’inchiesta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza.