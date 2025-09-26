“Esperienze D.M” di Dadda, Awed e Dose: tutte le info sul tour teatrale 2025, date e durata

Tutte le informazioni sul tour a teatro 2025 di Dadda, Awed e Dose con “Esperienze D.M”: le date, durata e la descrizione dello spettacolo.
Dadda, Awed e Dose tornano a teatro con la terza stagione dello spettacolo “Esperienze D.M”. I tre youtuber, tra i più amati e seguiti del wen, gireranno l’Italia in lungo e in largo con un tour che mette al centro della scena storie di vita vissuta “abbastanza particolari”. Scopriamo le date, le location e tutte le info sulla tournée.
La descrizione dello spettacolo a teatro di Dadda, Awed e Dose
Dopo il successo registrato nelle prime due stagioni, Dadda, Awed e Dose tornano in tour con “Esperienze D.M“. La tournée toccherà alcune delle città più importanti d’Italia e i tre youtuber porteranno in teatro uno spettacolo che sarà diverso in ogni data. Le storie e gli aneddoti sono sempre al centro della scena, ma non mancheranno le interazioni con il pubblico: “improvvisazione” è la parola chiave.
Scritto dagli stessi Simone Paciello, Riccardo Dose e Daniel D’Addetta, questi i nomi all’anagrafe dei tre youtuber, lo spettacolo segue le orme del format web tanto amato, ossia quello “dove si ascoltano e si commentano in presa diretta vocali di storie di vita vissuta ‘abbastanza particolari’“.
Le date dello spettacolo a teatro
Il tour teatrale “Esperienze D.M”” di Dadda, Awed e Dose parte l’1 ottobre 2025 dal Teatro Del Popolo di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. A seguire tutte le date della stagione 2025-2026:
- 1 ottobre 2025 – Teatro Del Popolo, Colle Val d’Elsa (SI);
- 9 ottobre 2025 – Teatro Brancaccio, Roma;
- 17 ottobre 2025 – RDS Stadium, Genova;
- 18 ottobre 2025 – Teatro Politeama, Piacenza;
- 19 ottobre 2025 – Teatro Colosseo, Torino;
- 31 ottobre 2025 – Teatro Ariston, Sanremo (IM);
- 1 novembre 2025 – Cinema Teatro Nuovo, Borgomanero (NO);
- 2 novembre 2025 – Teatro della Concordia, Venaria Reale (TO);
- 15 novembre 2025 – Teatro Team, Bari;
- 16 novembre 2025 – Teatro Orfeo, Taranto;
- 17 novembre 2025 – Teatro Palapartenope, Napoli;
- 28 novembre 2025 – Teatro Duemila, Ragusa;
- 29 novembre 2025 – Teatro Metropolitan, Catania;
- 30 novembre 2025 – Teatro Golden, Palermo;
- 12 dicembre 2025 – Teatro Auditorium Santa Chiara, Trento;
- 13 dicembre 2025 – Palaunical Teatro, Mantova;
- 14 dicembre 2025 – Palacongressi, Lugano;
- 19 dicembre 2025 – Teatro Cartiere Carrara, Firenze;
- 20 dicembre 2025 – Palariviera, San Benedetto del Trono (AP);
- 21 dicembre 2025 – Teatro Celebrazioni, Bologna;
- 15 gennaio 2026 – Teatro Odeon, Biella;
- 16 gennaio 2026 – Teatro Alessandrino, Alessandria;
- 17 gennaio 2026 – Teatro Sociale, Alba (CN);
- 18 gennaio 2026 – Palaelachem, Vigevano (PV);
- 31 gennaio 2026 – Palacrisafulli, Pordenone;
- 1 febbraio 2026 – Teatro Corso, Mestre (VE);
- 2 febbraio 2026 – Politeama Rossetti, Trieste;
- 13 febbraio 2026 – Palafacchetti, Treviglio (BG);
- 14 febbraio 2026 – Teatro di Varese, Varese;
- 15 febbraio 2026 – ChorusLife Arena, Bergamo;
- 28 febbraio 2026 – Teatro Politeama Greco, Lecce;
- 13 marzo 2026 – Carisport, Cesena (FC);
- 14 marzo 2026 – Teatro Infinity, Cremona;
- 15 marzo 2026 – Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum, Brescia;
- 27 marzo 2026 – Teatro Europa, Aprilia (LT);
- 28 marzo 2026 – Palaterni, Terni;
- 29 marzo 2026 – Teatro Massimo, Pescara;
- 10 aprile 2026 – Teatro Moderno, Grosseto;
- 11 aprile 2026 – Teatro Tenda, Arezzo;
- 12 aprile 2026 – Teatro Verde, Montecatini (PT);
- 23 aprile 2026 – Teatro Nuovo, Ferrara;
- 24 aprile 2026 – Teatro Astra, Schio (VI);
- 26 aprile 2026 – Teatro Manzoni, Monza (MB);
- 1 maggio 2026 – Teatro Galleria, Legnano (MI);
- 2 maggio 2026 – CMP Arena, Bassano del Grappa (VI);
- 3 maggio 2026 – Gran Teatro Geox, Padova;
- 6 maggio 2026 – Teatro Brancaccio, Roma;
- 15 maggio 2026 – Teatro Rossini, Civitanova Marche (MC);
- 16 maggio 2026 – Teatro La Fenice, Senigallia (AN);
- 17 maggio 2026 – Teatro delle Muse, Ancona.
La durata dello spettacolo a teatro di Dadda, Awed e Dose
Ogni spettacolo del tour a teatro di Dadda, Awed e Dose è composto da un solo atto, della durata di 90 minuti circa. Uno show divertente, a tratti irriverente, motivo per cui è destinato a un pubblico maggiore di 18 anni.