“Esperienze D.M” di Dadda, Awed e Dose: tutte le info sul tour teatrale 2025, date e durata

Tutte le informazioni sul tour a teatro 2025 di Dadda, Awed e Dose con “Esperienze D.M”: le date, durata e la descrizione dello spettacolo.

Dadda, Awed e Dose tornano a teatro con la terza stagione dello spettacolo “Esperienze D.M”. I tre youtuber, tra i più amati e seguiti del wen, gireranno l’Italia in lungo e in largo con un tour che mette al centro della scena storie di vita vissuta “abbastanza particolari”. Scopriamo le date, le location e tutte le info sulla tournée.

La descrizione dello spettacolo a teatro di Dadda, Awed e Dose

Dopo il successo registrato nelle prime due stagioni, Dadda, Awed e Dose tornano in tour con “Esperienze D.M“. La tournée toccherà alcune delle città più importanti d’Italia e i tre youtuber porteranno in teatro uno spettacolo che sarà diverso in ogni data. Le storie e gli aneddoti sono sempre al centro della scena, ma non mancheranno le interazioni con il pubblico: “improvvisazione” è la parola chiave.

Scritto dagli stessi Simone Paciello, Riccardo Dose e Daniel D’Addetta, questi i nomi all’anagrafe dei tre youtuber, lo spettacolo segue le orme del format web tanto amato, ossia quello “dove si ascoltano e si commentano in presa diretta vocali di storie di vita vissuta ‘abbastanza particolari’“.

Le date dello spettacolo a teatro

Il tour teatrale “Esperienze D.M”” di Dadda, Awed e Dose parte l’1 ottobre 2025 dal Teatro Del Popolo di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. A seguire tutte le date della stagione 2025-2026:

1 ottobre 2025 – Teatro Del Popolo, Colle Val d’Elsa (SI);

9 ottobre 2025 – Teatro Brancaccio, Roma;

17 ottobre 2025 – RDS Stadium, Genova;

18 ottobre 2025 – Teatro Politeama, Piacenza;

19 ottobre 2025 – Teatro Colosseo, Torino;

31 ottobre 2025 – Teatro Ariston, Sanremo (IM);

1 novembre 2025 – Cinema Teatro Nuovo, Borgomanero (NO);

2 novembre 2025 – Teatro della Concordia, Venaria Reale (TO);

15 novembre 2025 – Teatro Team, Bari;

16 novembre 2025 – Teatro Orfeo, Taranto;

17 novembre 2025 – Teatro Palapartenope, Napoli;

28 novembre 2025 – Teatro Duemila, Ragusa;

29 novembre 2025 – Teatro Metropolitan, Catania;

30 novembre 2025 – Teatro Golden, Palermo;

12 dicembre 2025 – Teatro Auditorium Santa Chiara, Trento;

13 dicembre 2025 – Palaunical Teatro, Mantova;

14 dicembre 2025 – Palacongressi, Lugano;

19 dicembre 2025 – Teatro Cartiere Carrara, Firenze;

20 dicembre 2025 – Palariviera, San Benedetto del Trono (AP);

21 dicembre 2025 – Teatro Celebrazioni, Bologna;

15 gennaio 2026 – Teatro Odeon, Biella;

16 gennaio 2026 – Teatro Alessandrino, Alessandria;

17 gennaio 2026 – Teatro Sociale, Alba (CN);

18 gennaio 2026 – Palaelachem, Vigevano (PV);

31 gennaio 2026 – Palacrisafulli, Pordenone;

1 febbraio 2026 – Teatro Corso, Mestre (VE);

2 febbraio 2026 – Politeama Rossetti, Trieste;

13 febbraio 2026 – Palafacchetti, Treviglio (BG);

14 febbraio 2026 – Teatro di Varese, Varese;

15 febbraio 2026 – ChorusLife Arena, Bergamo;

28 febbraio 2026 – Teatro Politeama Greco, Lecce;

13 marzo 2026 – Carisport, Cesena (FC);

14 marzo 2026 – Teatro Infinity, Cremona;

15 marzo 2026 – Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum, Brescia;

27 marzo 2026 – Teatro Europa, Aprilia (LT);

28 marzo 2026 – Palaterni, Terni;

29 marzo 2026 – Teatro Massimo, Pescara;

10 aprile 2026 – Teatro Moderno, Grosseto;

11 aprile 2026 – Teatro Tenda, Arezzo;

12 aprile 2026 – Teatro Verde, Montecatini (PT);

23 aprile 2026 – Teatro Nuovo, Ferrara;

24 aprile 2026 – Teatro Astra, Schio (VI);

26 aprile 2026 – Teatro Manzoni, Monza (MB);

1 maggio 2026 – Teatro Galleria, Legnano (MI);

2 maggio 2026 – CMP Arena, Bassano del Grappa (VI);

3 maggio 2026 – Gran Teatro Geox, Padova;

6 maggio 2026 – Teatro Brancaccio, Roma;

15 maggio 2026 – Teatro Rossini, Civitanova Marche (MC);

16 maggio 2026 – Teatro La Fenice, Senigallia (AN);

17 maggio 2026 – Teatro delle Muse, Ancona.

La durata dello spettacolo a teatro di Dadda, Awed e Dose

Ogni spettacolo del tour a teatro di Dadda, Awed e Dose è composto da un solo atto, della durata di 90 minuti circa. Uno show divertente, a tratti irriverente, motivo per cui è destinato a un pubblico maggiore di 18 anni.